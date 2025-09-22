樺加沙暴風圈將再涵蓋2縣市　海陸警最快明天陸續解除

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風暴風圈已進入恆春半島，且即將涵蓋到台東縣，高雄市則預估晚間進入暴風圈，花東地區、宜蘭及高屏山區要嚴防豪雨等級以上降雨。氣象署表示，隨著暴風圈遠離，預估明天中午前可解除陸上颱風警報，晚間再解除海上颱風警報。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約290公里之處，以每小時21公里速度，向西北西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署表示，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西進行，其暴風圈已進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅，此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。

陸上警戒：台東、恆春半島、屏東及高雄地區應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，樺加沙颱風預計今天晚間抵達台灣南端海面，明天清晨抵達西南方海面，今天晚間到明天白天持續以強颱等級影響台灣，其暴風圈目前已經進入恆春半島，並即將進入台東縣，預計晚間再接觸到高雄市。

她指出，今天晚間至明天上午是樺加沙影響最明顯的時候，預計明天中午前陸地就能脫離暴風圈，並解除陸上颱風警報，周邊海面則預估明天晚間脫離暴風圈，並解除海上颱風警報。

伍婉華表示，颱風環流雲系已經一波波移入陸地，容易帶來瞬間強降雨，雨勢已逐漸往花東地區及屏東山區接近，且雨勢會愈來愈大、降雨時間長，大台北、宜蘭、屏東地區及桃園、台中、南投及高雄山區也有大雨。

她表示，今晚至明天降雨最明顯，東半部、恆春地區及高屏山區有大雨或局部豪雨，其中，花東地區、宜蘭及高屏山區有豪雨等級以上降雨，最大雨量將達400至600豪米，花東山區更上看500至800毫米，基隆北海岸、屏東及各山區也有局部大雨。

伍婉華也說，台灣附近海面風浪已增大，東南邊已有6米浪高，北部及南部沿海也有5米浪高，今晚將持續增強，花東及南邊沿海及台灣海峽南部也有6米浪高，颱風中心通過地方也有10米以上浪高，將發布巨浪告警。另外，今天下午至傍晚平均風力會更大，綠島、蘭嶼及恆春有12至13級強陣風，北部也有8至9級，並持續到深夜。

樺加沙颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署指出，今天蘭嶼、綠島、恆春半島、花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今、明天蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，今天基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3米以上，尤其東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪。