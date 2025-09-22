樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙暴風圈已於今天中午11時接觸恆春陸地，今天下半天至明天上半天是接近台灣時，將是它強度最強的時候，也是其生命期巔峰，今晚至明天花東地區、宜蘭及高屏山區要慎防豪雨等級以上降雨。

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約320公里之處，以每小時20公里速度向西轉西北西進行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署表示，根據最新資料顯示，樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西轉西北西進行，其暴風圈正逐漸進入恆春半島，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，此颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

陸上警戒：台東、恆春半島、屏東及高雄地區應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，樺加沙暴風圈已於今天中午11時接觸恆春陸地，未來有持續增強趨勢，近中心最大風速可能達每秒60公尺，今天下半天至明天上半天是最接近台灣時候，也是其生命期巔峰，但陸警範圍預估不會再擴大，南端陸地及南部、東南部近海則要特別留意。

她指出，台灣附近海面風浪已增大，東南邊已有6米浪高，北部及南部沿海也有5米浪高，今晚將持續增強，花東及南邊海面及海峽南部也有6米浪高，中心浪高更將達10米以上，將針對台東及屏東濱海鄉鎮發布巨浪告警。

伍婉華表示，今天上午花蓮已有60毫米時雨量，目前宜花地區也有局部大雨，雨勢正逐漸往南花蓮及台東接近，下半天預計在花東地區及屏東山區有明顯降雨，且花東、恆春地區及屏東山區降雨時間長，也伴隨短延時強降雨，大台北、宜蘭、屏東地區及桃園、南投山區有豪雨。

她表示，今晚至明天降雨最明顯，東半部、恆春地區及高屏山區有大雨或豪雨，其中，花東地區、宜蘭及高屏山區有豪雨等級以上降雨，最大雨量將達400至600豪米，花東山區更上看500至800毫米。

樺加沙颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今天蘭嶼、綠島、恆春半島、花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、臺中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今、明天蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，今天基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3米以上，尤其東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪。