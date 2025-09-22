綠諷蔣萬安巨嬰　北市府：林亮君幫中央砍地方預算對得起市民？

▲民進黨召開「要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇」記者會。（圖／民進黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕痛批中央「左手給、右手扣」，大砍捷運補助款，民進黨中央今（22日）召開記者會批評，台北市及台中市所獲得統籌分配款大幅增加，台北多了452億，台中多了295億，還在說沒錢建設？根本是政治操作、政治巨嬰。北市府下午回擊，行政院大砍重大建設經費、弱勢補助款就是事實，卻還試圖以數字遊戲蓋牌。

北市府副發言人魏汶萱回應，民進黨至今迴避中央默認砍臺北捷運650億的事實，更點名身為台北市議員的林亮君幫著中央惡砍臺北，能對得起中山大同的市民嗎？

魏汶萱強調，從中央違法統刪一般性補助款、惡改補助辦法，再到近期大刪臺北捷運預算，林亮君竟稱「中央大砍台北捷運650億只是十年估算數字，精準程度不高」；魏汶萱反問，行政院發言人證實砍650億，議員是否先跟黨內搞清楚狀況？

魏汶萱感嘆，台北捷運被砍650億，議員不該捍衛台北市民的權益嗎？且真正左手給、右手扣的正是民進黨政府，事實就是行政院大砍重大建設經費、弱勢補助款，還試圖以數字遊戲蓋牌。

魏汶萱說，市長蔣萬安爭取的始終是市民應得的建設與權益，至於民進黨市議員林亮君幫著中央砍台北是否失職，社會自有公評。