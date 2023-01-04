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頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」　味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員

▲頂新和德攜手永靖鄉共好協會辦理「勇靖少年棒球日」，邀請到味全龍球星劉基鴻、徐若熙親自指導陪練。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／彰化報導

彼此搭肩圍成一圈唱著原住民戰歌，永靖國中棒球隊「永靖猛牛」不畏寒風展現青春活力，讓人跟著熱血沸騰；還有頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫，在歲末寒冬送關懷到彰化縣永靖鄉，更為冷颼颼的12月注入一股暖流。

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

▲永靖國中棒球隊「永靖猛牛」圍圈喊聲。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

12月24日為永靖國中捐贈儀式暨兒童棒球體驗營。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充心繫家鄉棒球運動發展，因此透過「接棒未來」與彰化縣府一同持續支持永靖國中，至今已捐贈棒球隊逾千萬元、同時引進職棒味全龍資源協助小球員精進球技；不僅捐助基層棒球，基金會推動永靖棒球運動風氣也不遺餘力，希望藉由推廣台灣社區棒球，鼓勵更多孩童走出戶外、遠離3C，擁抱健康生活。

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

▲頂新和德「接棒未來」公益計畫，寒冬送關懷到彰化縣永靖鄉。

在致贈儀式上，永靖猛牛小球員特別贈予手寫卡片向「魏爺爺」表達謝意，永靖國中校長劉仁傑則心懷感激地表示，頂新和德文教基金會此次捐贈經費150萬元，彰化縣政府再對等補助相同的經費，這筆善款將運用在球隊比賽經費、運動器材採購、學生課業輔導以及生活照顧等方面，讓球員更有動力、更有動機，而且無後顧之憂去追求目標；此外，教練團也會運用這筆錢來支援推廣在地社區棒球。

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

▲永靖猛牛小球員特別贈予手寫卡片向「魏爺爺」表達謝意。

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

▲彰化縣政府頒發感謝狀。

除了捐助永靖國中棒球隊，頂新和德文教基金會也攜手永靖鄉共好協會，舉辦「勇靖少年棒球日」兒童體驗營，推廣社區棒球運動。永靖鄉共好協會總幹事陳俊宏認為：「棒球這種東西，就是需要有更多的人來投入，變成一個人才的資源庫，才可以慢慢把這個球隊變強，所以基金會除了支持我們在地的棒球隊之外，也希望可以透過這個社區棒球，一起來達成永靖是宜居鄉鎮的願景。」

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「勇靖少年棒球日」兒童體驗營，吸引近百位親子熱情參與。

營隊活動特別邀請到味全龍先發三壘手劉基鴻，以及屢破本土新人投手紀錄的徐若熙指導陪練，而永靖國中棒球隊教練球員則擔任隊輔。活動從跑壘熱身展開，隨後再分組進行投球、打擊、內外野守備等分站訓練，讓沒有接觸過棒球的孩子，也能享受打球的樂趣，並從體驗中學習技術與觀念。

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼味全龍球星劉基鴻(上)與徐若熙(下)助陣擔任指導員。

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

劉基鴻希望不論是科班或社區少棒的孩子，都會更投入、更想打棒球，他也感謝魏應充創辦人願意挹注資金，讓棒球環境變得更好；徐若熙則鼓勵小朋友從小培養興趣，他說：「因為我們從國小開始打棒球，一直堅持到現在進職業了，這時間其實滿長的，所以不管以後有沒有要打球，做任何事情我覺得都是一樣的心態去面對它們。」

▲頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」，味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大小球迷把握機會與味全龍球星近距離互動。

「勇靖少年棒球日」吸引近百位親子熱情參與，大小球迷也把握機會與兩位球星近距離互動。有了職棒味全龍助陣，「接棒未來」公益計畫推廣社區棒球運動，更受家長支持與肯定，前任永靖鄉長詹木根、現任鄉長魏碩衛也都樂見其成，期盼頂新和德文教基金會，持續辦理相關營隊活動，一步一步把永靖鄉打造成為彰化的棒球鄉。 

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