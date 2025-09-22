快訊／日自民黨大選「5大咖登記參選」！　力爭石破茂接班人寶座

▲自民黨總裁選舉5人登記參選。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨總裁選舉22日上午10時正式開放登記，小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗及小泉進次郎等5人依序完成參選登記，將角逐石破茂的接班人位置，力拼成為下一屆日本首相。

根據《日本放送協會》報導，自民黨選舉管理委員會委員長逢澤一郎22日上午在黨本部9樓會場宣布選舉告示與受理開始後，各候選人代理人依序遞交包含20名國會議員推薦人名單在內的相關文件。參選登記於上午10時15分結束受理，接下來將由各候選人的代理人進行抽籤，決定正式順序。

最終登記順序分別為前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保擔當大臣高市早苗以及農林水產大臣小泉進次郎。5人將於下午參加黨本部舉行的辯論會，正式展開攻防戰。

這次總裁選舉採用「完整規格」模式，91萬餘名黨員及黨友擁有投票權，「國會議員票」與「黨員票」各佔295票，總計590票決勝負。國會議員投票訂於10月4日在黨本部舉行，將與前一日截止的黨員票同時開票，當場選出新任總裁。

選戰焦點集中在野黨合作策略、物價上漲對策等經濟政策，以及因接連選舉挫敗和政治金錢問題而急需的黨內重建。自民黨7月在參議院選舉失利後，與公明黨所組成的執政聯盟在參眾兩院均淪為少數，政局穩定性備受考驗。

石破茂原本將參院選舉「確保執政黨過半席次」列為必達目標，但最終敗選。儘管石破多次表達續任意願，強調「不能讓國政停滯」，黨內卻因連續兩次國政選舉失利而要求問責的聲浪不斷。