地方 地方焦點

台韓友好！花蓮縣政府與堤川市締結姊妹市13週年　徐榛蔚獲贈韓國堤川榮譽市民

▲▼花蓮縣政府與堤川市締結姊妹市13週年　徐榛蔚獲贈韓國堤川榮譽市民。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣政府與堤川市締結姊妹市13週年，徐榛蔚獲贈韓國堤川榮譽市民。(圖／花蓮縣政府提供，下同)

地方中心／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚率縣府「日韓友好城市經建文化參訪團」，19日首站訪問「姊妹城市」堤川市政府，堤川市長金昶圭率市府團隊熱情迎接，徐縣長獲頒堤川榮譽市民，共同簽署「經濟發展共生協議合作MOU」，此為自2013年建立姊妹市來再次簽署MOU，且適逢締結姊妹市13週年，雙方互贈紀念物，象徵雙方的緊密交流、長久情誼。

▲▼花蓮縣政府與堤川市締結姊妹市13週年　徐榛蔚獲贈韓國堤川榮譽市民。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣長徐榛蔚率縣府「日韓友好城市經建文化參訪團」，19日首站訪問「姊妹城市」堤川市政府。

縣長徐榛蔚首先強調，兩地締結姊妹城市13周年，特別安排訪問團及出席堤川重要國際展會「堤川國際韓方天然物產業世博會」。也提及金市長及居民自治委員長文喬暎過去訪問花蓮，持續加深兩地情誼。特別是去年金市長伉儷親自到訪花蓮關心震災，給予花蓮很大的鼓勵。

徐縣長特別指出，韓國-花蓮定期航班即將開通，邀請市長及堤川市所有成員再次訪問花蓮，無論是山海風景、溫泉、還是運動休閒、多元文化，停留更多時間，深度體驗花蓮魅力。也宣傳明年花蓮即將舉辦的大型國際賽事國際少年運動會（ICG）與世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）。

韓國堤川市長金昶圭，首先表達對花蓮美麗風光的嚮往，肯定兩地政府行政效能，提到雖然國際經貿情勢不明，仍依靠產業實力艱難前行，特別是這次「堤川國際韓方天然物產業世博會」更是韓國健康產業的標準化的中心，相信透過花蓮團隊來訪，更能加深未來兩地情誼。

▲▼花蓮縣政府與堤川市締結姊妹市13週年　徐榛蔚獲贈韓國堤川榮譽市民。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與堤川市長金昶圭共同簽署「經濟發展共生協議合作MOU」，雙方互贈禮物。

▲▼花蓮縣政府與堤川市締結姊妹市13週年　徐榛蔚獲贈韓國堤川榮譽市民。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府於堤川市政府兩地交流頻繁，2012年簽訂「觀光農業合作紀要」，2013年在時任縣長傅崐萁締結姊妹市；2017年參加「堤川國際韓醫生物博覽會」，促進農產與生技產業交流。2019年縣府接待堤川市青少年文化之家來訪；參加第15屆堤川國際音樂節；2020年捐贈防疫物資展現人道關懷；2023年赴堤川參訪韓方生技中心；2024至2025年間雙方市長與居民自治委員會互訪交流，今日簽署經濟發展共生協議合作MOU，深化兩地健康產業合作。

會中，金市長特別頒予徐縣長「堤川市榮譽市民」殊榮及當地人蔘禮盒，徐縣長也代表花蓮鄉親致贈工藝品原住民勇士大羽冠（苡幸福手作張美智老師製），還有以花蓮四大特色「溫泉」、「金針花」、「七星潭」及「疊石」的特色絲巾。

▲▼花蓮縣政府與堤川市締結姊妹市13週年　徐榛蔚獲贈韓國堤川榮譽市民。（圖／花蓮縣政府提供）

與會貴賓包括堤川市長金昶圭、行政支援局長權炳守、未來成長局長鄭善禧、自治行政課長鄭吉永、企劃預算課長柳在雲、政策輔佐官金大昊、居民自治委員長文喬暎等人盛情迎接縣府參訪團。

