三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區19日發生一起車禍，一名張姓男子騎乘機車邊滑手機，恰好遇到女三寶駕駛BMW休旅車在多車道上突然右轉，張姓騎士閃避不及，撞上休旅車車尾，機車騰空旋轉180度後重砸在自己身上，被緊急送醫救治。警方調查後，發現兩方都違規駕駛，各吞一張紅單。

▲高雄男單手騎車滑手機！猛撞BMW休旅，機車旋轉180度車輪朝天。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在19日下午2點多，警消接獲報案指出，左營區博愛二路發生車禍，救護人員到場時，發現一名男騎士身體多處擦挫傷，緊急將他送醫救治。

警方調查，當時58歲張姓男子騎乘機車，沿著博愛二路南向北行駛，30歲洪姓女子則駕駛休旅車在同向快車道上，要右轉進加油站時，張男突然從後方撞上休旅車後車身保險桿。

▲▼高雄男單手騎車滑手機撞上BMW休旅，身體還被機車重砸。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



警方根據後方駕駛提供行車紀錄器畫面，發現事發前，張男邊騎車邊滑手機，右手催油門，左手拿著手機低頭看螢幕，沒想到騎不到200公尺，遇上前方的休旅車突然在快車道上緊急右轉，張姓騎士幾乎是快撞上休旅車才按煞車，撞上後機車還騰空旋轉180度，車輪朝天飛起，再把張男壓在車底下。

事故造成張男身體多處擦挫傷，經119救護車送往醫院治療，所幸無生命危險、意識清楚；洪姓女駕駛則未受傷。雙方駕駛經酒測，都沒有酒駕行為。

警方初步檢視，洪姓女駕駛違反《道路交通管理處罰條例》第48條第4款，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，可處新臺幣600元以上，1800元以下罰鍰；張姓男騎士違反同條例第31條之1第2項，機車駕駛人以手持方式使用行動電話進行有礙駕駛行為，可處新臺幣1000元罰鍰，已依規定舉發。詳細交通事故肇因則由交通警察大隊分析研判。