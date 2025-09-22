新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

▲新竹4死車禍，車內唯一倖存的15歲謝姓少年。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北-新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨傳出一起離奇車禍，一輛自小客車突然失控衝進一旁建築工地，造成車內4名少年慘死，僅有一名15歲謝姓少年倖存，但謝少卻因涉及傷害罪嫌，是警方協尋對象，因此心虛撇下4個好友逃離現場，直到21日上午11時許才被警方帶回。初步了解，案發前少年一行人還在居酒屋聚會，「主揪」就是這名謝姓少年，當時謝少想說很久不見好友，因此邀約大家吃飯，未料卻成了今生最後一聚。

警方調查，謝姓少年是這起車禍案、車內5人之中唯一的倖存者，同時也是這起居酒屋聚會的「主揪」；據悉，聚會中出席的7人，年紀約在15歲到18歲，學歷從國中中輟、到高中在學都有，經查除了謝少外，其他人都沒有犯罪紀錄，而21日凌晨大家相聚的起因，是謝姓少年想見見國小、國中認識的好朋友，因此開口主動邀約大家到居酒屋聚餐。

▲謝姓少年因想念好友，主動邀約大家到居酒屋聚餐。（圖／記者黃彥傑翻攝）

眾人在店內聊天飲酒，還拿起麥克風歡唱，直到凌晨時分才散會，由於部分少年有喝酒，謝姓少年當下出於好意，向另名朋友借來自小客車，並由17歲的郭姓少年開車載大家回家，未料竟在離居酒屋約850公尺外發生車禍，轎車突然高速撞進一旁工地，造成詹姓少年(17歲)、金姓少年(16歲)、郭姓少年(17歲)當場死亡，而另名宗姓少年(16歲)送醫搶救後也宣告不治，全車僅謝姓少年輕傷存活。

警方事後調閱監視器，於21日上午11時許循線找到該名謝姓少年。謝初步供稱因涉及另起傷害罪，自知是警方協尋對象，當下才會心虛選擇落跑。目前詳細案發經過、細節還有待警方進一步調查釐清。

▼車禍發生後，轎車變形爛毀、面目全非。（圖／記者黃彥傑翻攝）