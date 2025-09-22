一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地釀4死

▲新竹4死車禍，車輛衝進工地畫面曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者張君豪、劉人豪／新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨發生4死，僅一名15歲謝姓少年倖存。據了解，一行人在居酒屋點了4瓶啤酒，謝姓少年沒有喝酒，找朋友借車，另顧慮大家有喝酒，打電話請郭男來幫開車，未料開出去居酒屋約800公尺就出事。

警方指出，21日2時58分北區經國路二段工地發生車禍事故，肇事經過是自小客車沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經至東大路口後，疑因無照駕駛車速過快，自撞工地。駕駛18歲郭男、乘客18歲詹男、17歲金男、16歲宗男死亡，坐在副駕有傷害通緝的15歲謝男逃逸，第一分局北門所員警於21日11時30分許，在北門街查獲到案解送交安組偵處。

經清查居酒屋內消費，發現有4瓶啤酒，後座三人都有喝酒，體內有酒精反應，謝男抽血、酒測並無酒精反應。駕駛郭男是謝男朋友，無駕照，謝姓少年顧慮大家有喝酒，打電話請郭男來幫忙開車，未料開出去居酒屋沒多久就出事。

經查少年彼此都是國小、國中就認識的朋友，想說久沒見面約吃飯聚餐聚餐動機，車輛是謝男向未成年朋友商借，未成年朋友私下把父親的車子借給謝男，借出車輛少年是否涉及兒少法規及連帶肇事責任，警方要調查。