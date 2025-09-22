【廣編】現在購買SHARP家電舊機*不限機種可汰舊換新　政府節能補助外夏普再加碼多重好康

▲即日起至10月31日，凡購買夏普日本唯一「真正水波爐」AX-XP10T即可享優惠。

圖、文／聲寶提供

貼心提醒政府推動「住宅家電汰舊換新節能補助」將於2025年12月31日到期，想換空調、冰箱，就是現在！政府節能補助大加碼，只要在2025年12月31日前換購一級能效空調或冰箱，每台最高可領5,000元（含3,000元節能補助＋2,000元貨物稅退稅），節能享回饋。入手SHARP冷氣再享「四選一」豪華好禮，享受舒適涼感還能多重獎勵，有換機規劃的朋友千萬別錯過。

全系列SHARP美學除濕機，超前部署2026新能效，讓你即刻加入節能行列，購買一級能效新機同享最高1,200元貨物稅補助。另外夏普推出專屬加碼優惠！即日起至10月31日，凡購買日本唯一「真正水波爐」AX-XP10T，並於官網完成註冊及上傳與舊機*合照，即可獲得 3,000元全聯電子禮卡，把握汰舊換新好時機！

AX-XP10T搭載業界唯一全程0微波烹調與250度高過熱水蒸氣技術，實現脫油減鹽、保留營養的健康美食。無論食材狀態是冷凍、冷藏或常溫，皆能智慧判斷，自動完成 蒸、煮、烤、炸 多樣料理，一爐多菜、上烤下蒸，一次端出多道佳餚。內建361道食譜、381種自動料理選項，搭配 4.3吋彩色螢幕 與智慧感應系統，即使新手也能輕鬆變身大廚。夏普更推出「一鍋一爐」美型組合，將HEALSIO水波爐與0水鍋完美搭配，讓廚房質感與料理效率一次升級，開啟優雅高效的新生活。節能補助數量有限，早換早享受！

*舊機 : 不限品牌蒸烤微波爐、蒸烤爐、蒸氣烤箱、氣炸鍋、微波爐等廚房調理家電夏普水波爐汰舊換新方案詳細資訊 : https://tw.sharp/news/23571

政府「住宅家電汰舊換新節能補助」 詳情 : https://save3000.moeaea.gov.tw/subsidy02/index/index.aspx