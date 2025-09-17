不開冷氣也能涼！6招生活小技巧輕鬆快速降溫

▲天氣好熱，民眾可以利用簡易降溫小撇步，在沒有冷氣的情況下也能保持清涼舒適。

記者張芳瑜／綜合報導

明明已經快要過中秋了，但天氣還是這麼熱，不少人考量到電費或是為了環境不想開冷氣而感到苦惱；其實，想在炎熱天氣下保持舒適，不一定要靠冷氣。國外網站《Bright Side》搜集了幾個能有效降低體溫的日常小技巧，讓人在熱得汗流浹背的天氣裡依舊可以清爽度日，快一起來看看有哪幾招吧！

1、冰敷脈搏點

人體的脈搏點如手腕、頸部、太陽穴、膝蓋後方是天然的降溫區。只要在這些位置敷上冰毛巾或冰袋，就能迅速降低核心體溫，比單純吹電扇更有效，讓身體從內而外都涼下來。

2、冰襪子＋電扇

電扇吹出來的熱風有時難以消暑，但只要加上「冰襪」就能瞬間改變！找一雙乾淨襪子，放入冰塊或冷凍米，封口後掛在電扇後方，或放在風口前。當風吹過冰襪後會變得更涼爽，房間溫度也可能快速下降。

3、冰瓶＋電扇

在電扇前放一瓶冷凍水或一碗冰塊，電扇吹出的風就會帶著冰涼氣流，讓整個空間像開了簡易冷氣般涼爽，操作簡單又省電。

4、涼感枕頭

夜晚沒有冷氣最折磨，這時候可以換上涼感枕。此類枕頭多採用凝膠或透氣材質，能延長涼爽時間，避免睡到半夜因過熱而翻來翻去，大幅提升睡眠品質。

5、製造「對流風」

特別在清晨或傍晚，當外頭溫度比室內低時，就可以利用「對流風」降溫。做法是在最熱的窗戶放一台電扇向外吹，把熱氣推出去；在相對涼爽的窗戶，可以再放一台電扇朝內吹，把外頭的涼風吸進來。如此形成空氣流動，讓悶熱的室內空氣被更新，體感溫度立刻下降。

6、自然降溫小技巧

瑜伽老師Sadhguru建議在肚臍、胸口中央、喉嚨和耳後滴幾滴蓖麻油，能幫助降低體內熱能。另外她提醒避免攝取咖啡因，因為它會提升壓力荷爾蒙、加速脫水，在大熱天裡只會讓身體更不適。