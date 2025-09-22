AIT開箱緊急避難包！他公開「必備6物品」網歪樓：太可愛了啦

記者曾筠淇／綜合報導

「這是我的避難包！」AIT高雄分處處長張子霖日前拍攝影片，分享他的緊急避難包內，究竟裝了些什麼？原來包含了水、乾糧、燈、急救藥包、衣服、寵物的食物。影片曝光後，也掀起網友討論，「沒有衛生紙」、「好可愛的分享」。

臉書粉專「美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung」日前分享一段影片，AIT高雄分處處長張子霖公開「緊急避難包必備6大物品」，他先用台語說出「大家好」，接著就開箱他的避難包。

張子霖說，不論他住在華盛頓、東京、巴黎，還是高雄，他都會準備自己的避難包，如果遇到地震、颱風等，「你更韌性，可以面對每一個問題」。他首先拿出來的就是水，「多喝水沒事，沒事多喝水」。

▲緊急避難包大公開。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會高雄分處 AIT Kaohsiung）

接著，張子霖拿出乾糧，他透露那是他最愛吃的麻辣花生；第三，是燈（或手電筒），如果停電的話，這就非常重要了；第四，是急救藥包，如果平常就有在吃藥，就要放一些在包包內；第五是衣服，也非常重要；第六，則是寵物的食物，如果有毛小孩，也要記得準備。

影片曝光後，吸引超過4000人按讚，網友也紛紛回應，「處長真可愛」、「超『本土』的美國在台處長（高雄），也會台語的可愛處長」、「處長太可愛了啦」、「家裡寵物好多隻，光是飼料就頭痛」。也有網友分享，「我有放厚襪子，怕來不及穿鞋，至少逃離後穿著保護腳」。