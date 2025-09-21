工程師遭主管「逼拔雜草」　悲慘下場曝

▲Ａ先生控訴遭主管霸凌，羞辱性要求拔除雜草，圖為雜草生長範圍。（讀者提供）



中油大林廠爆霸凌事件！一名工程師向本刊投訴，他前年配合長官要求調職，但到新單位後，就開始遭受不友善對待，不僅被要求禁止使用手機、寫工作週報，還換來考績丙等，被人資列為工作改善輔導對象。去年，長官又變本加厲，竟要求他必須將工作地點周邊的雜草拔光，他忍無可忍，希望調到其他單位，但幾乎沒有單位願意收留，因而罹患憂鬱症，苦不堪言！

工程師A先生表示，他原本擔任安環工程師一職，2023年6月，他奉長官之命調往轉化處理工廠，沒想到遭Ｈ姓工場長惡整，先是禁止他使用手機，還要求寫工作週報，連離開控制室都要寫簽到表，但其他資深或新來的同仁都未被如此對待，他選擇隱忍，繼續配合長官的無理要求。

同年11月，Ａ先生被調至重油裂解工場，當時的Ｙ姓工場長同樣要求他不能滑手機，還稱：「考核沒過，人資可以解雇你！」Ａ先生認為，他明瞭上班不適合一直用手機，但長官和其他同事自己也沒少用，明顯是刻意針對。最後，他當年的考績竟變成「丙等」，令他完全不能接受。

更離譜的是，去年8月，Ａ先生又調動組別，原本的Ｙ姓工場長已升為經理，竟然在開會中公然檢討他使用手機之事，到了10月中，經理又要求他獨自將大樓周邊的雜草拔光。他拔草時，還被其他長官看見，覺得匪夷所思，好奇向Ｙ姓經理詢問是否有交代此事， 讓他備感羞辱。

直到今年1月，Ａ先生忍無可忍，想要調往負責「宿舍管理」的處室任職，但主管得知他考績丙等，就拒絕受理。Ａ先生因為職場霸凌事件，錯失調任高雄煉油廠的機會，讓他痛不欲生，罹患憂鬱症，只能向工會投訴，並在今年6月，向總公司寄出職場霸凌申訴書。

