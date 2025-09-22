　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樺加沙「連2升級」暴風圈更壯！強風雨擴大半台灣　吹出水龍捲

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲樺加沙未來還有增強、擴大趨勢。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

18號強烈颱風「樺加沙」來勢洶洶，中央氣象署昨（21日）晚11時30分持續發布海陸警報，樺加沙過去2報強度都連續增強，且預估未來6小時還會增強、擴大，陸上警報範圍依舊納入台東、屏東及恆春半島。雷達迴波圖顯示，隨著颱風西移，東部外海開始出現一波波雲系，是颱風外圍雲系帶有類似胞線，可能會有水龍捲出現在海面上。

氣象署科長林伯東指出，樺加沙目前所在位置相當有利發展的環境，且其近中心結構也在過去這一段時間有調整，氣象署最新一報，將樺加沙強度又提升到近中心風速每秒58公尺。未來這段時間，預估樺加沙會持續朝西、往巴士海峽靠近，而且未來6到12個小時之內，強度有可能會再增強，暴風圈也有可能再擴大。

對台灣的影響，基本上跟前幾報一樣。林伯東說，今天（22日）清晨受外圍環流影響，各海面的風力都會逐漸增大，浪高也會增強，沿海的風力可能會來到8級以上，宜花、基隆台北以及桃園都有可能會出現局部性大雨。白天之後風雨會逐漸更強，東半部以及北部、恆春半島會有局部性豪大雨，整個範圍都擴大了。另外沿海可能出現8到9級以上的強陣風。

到了今天晚上，風雨是最明顯的時候，一直會持續到明天（23日）清晨，東半部以及高屏山區都有可能會出現豪雨等級以上的降雨，各山區也可能會有局部性的豪大雨，沿海的風力也會再更增強到8到10級以上，同時有6米以上的大浪。

▼樺加沙又長壯。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▼樺加沙從底下路過，東半部紫爆。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

風力部分預報，未來18小時之內，整個風力範圍會慢慢擴大，強度也會增強。恆春半島清晨可能會有7到10級左右的強風，白天可能有12到13級左右的強風，且範圍可能擴大，蘭嶼綠島也有可能會出現，下午時台東地區也有可能會出現10級左右的強風。

降雨部分，依據雷達回波圖，目前颱風外圍雲系正在逐漸一波的靠近，且現在外海上似乎出現一些曲線，是外圍雲系可能會有帶有類似胞線的性質，這些小小對流胞裡可能帶有渦旋，甚至可能會有水龍捲出現在海面上，移入過程中將造成強陣風或是短時強降雨，這樣的對流系統目前正在影響宜花地區，宜花、基隆北海岸區域將有局部性大雨，甚至短延時豪雨。

今天上午降雨範圍會擴大到整個東半部地區、恆春半島，降雨開始明顯。下午降雨強度進一步增強，宜花東、橫春半島都有局部性大雨或豪雨。入夜後颱風會逐漸的從巴士海峽南邊通過，風向逐漸轉變，降雨雖稍緩，花東仍有降雨持續，並擴展到高屏山區；相對的西部地區降雨沒有這麼明顯，是颱風外圍環流沉降的影響，苗中彰雲投有36、37度左右的高溫。

▼氣象署示警，外圍環流雲系帶來類似胞線對流。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

