樺加沙持續逼近　今天離島海空運部分停航

▲今天離島交通船共有13航線、88航次停航。（圖／記者周湘芸攝）
記者周湘芸／台北報導
強颱樺加沙持續逼近，影響部分海空運航班異動，華信航空及立榮航空今天台東、花蓮航班全日取消，中午12時後往返離島航班也全數取消。另外，離島交通船今天共有13航線、88航次停航。
華信航空：
●由台灣本島出發至離島航班12:00以後全數取消。
●台東、花蓮航班全日取消。
立榮航空：
●松山往返台東／花蓮航線：全日取消。
●由台灣本島出發至離島及其回程航班中午12時後全數取消
台灣本島往返馬祖航線：B7-8759、B7-8771、B7-8775、B7-8760、B7-8772、B7-8776、B7-8785、B7-8789、B7-8786、B7-8790、B7-8735、B7-8736取消。
台灣本島前往金門航線：
松山出發：B7-8821、B7-8825、B7-8835、B7-9197取消。
台中出發：B7-8961、B7-8965取消。
台南出發：B7-8985、B7-8991取消。
高雄出發：B7-8921、B7-8927取消。
金門前往台灣本島航線：
前往松山：B7-8822、B7-8826、B7-8836、B7-9198取消。
前往台中：B7-8962、B7-8966取消。
前往台南：B7-8986、B7-8992取消。
前往高雄：B7-8922、B7-8928取消。
台灣本島前往澎湖航線：
松山出發：B7-8615、B7-9115、B7-8625、B7-8627取消。
台中出發：B7-8639、B7-9151、B7-8651取消。
嘉義出發：B7-8661取消。
台南出發：B7-8681、B7-8683取消。
高雄出發：B7-8701、B7-9167、B7-8707、B7-8711、B7-8717取消。
澎湖前往台灣本島航線：
前往松山：B7-8616、B7-9116、B7-8626、B7-8628取消。
前往台中：B7-9152、B7-8640、B7-8652取消。
前往嘉義：B7-8662取消。
前往台南：B7-8680、B7-8682取消。
前往高雄：B7-8710、B7-9168、B7-8712、B7-8716、B7-8718取消。
離島船運：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(4航次)。
8.台南將軍-澎湖東吉：全部停航(1航次)。
9.東港-小琉球：部分停航(開航26航次、停航24航次)
10.鹽埔-小琉球：部分停航(開航3航次、停航3航次)。
11.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
12.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
13.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
