卡車司機「開車分心看A片」下秒撞死英2寶爸！　崩潰掩面畫面曝

▲卡車司機得知造成事故後，掩面崩潰。（圖／Lancashire Police）

記者王佩翊／編譯

英國一名卡車司機在駕駛期間分心看A片等色情內容，因此撞上一輛轎車，導致該輛轎車隨後撞上油罐車並起火燃燒，使車上一名46歲男性駕駛死亡。而車內的行車紀錄器更拍下，事故發生後卡車司機雙手掩面坐在駕駛座的畫面。肇事男子最終被判處10年有期徒刑。

根據《紐約郵報》報導，43歲貨車司機尼爾·普拉特（Neil Platt）2024年5月在英格蘭蘭開夏郡一條主要高速公路上，因「嚴重分心」未注意到前方停滯的車流，高速撞上由46歲男子丹尼·艾奇森（Danni Aitchison）駕駛的現代轎車，導致艾奇森的車輛隨後撞上油罐車並起火燃燒。

警方也公布了普拉特車內的行車紀錄器畫面，其中明顯可以看到他身穿紫色T恤和橙色安全背心，在事故發生前不斷使用手機，分心駕駛。

根據法庭調查顯示，普拉特在從蘇格蘭開往利物浦的3小時車程中，「持續瀏覽」WhatsApp、X、YouTube和TikTok等多個社群媒體，而在撞車的前幾秒，他的X動態消息中正閃現裸體內容。

▲事故發生前，卡車司機不斷使用手機。（圖／Lancashire Police）



儘管普拉特聲稱，自己只是在查看行車時間，但多項證據都顯示他完全忽視道路安全，在開車過程中偷看色情片。

發生事故後，普拉特神情痛苦，雙手掩面坐在駕駛座，但卻再也無法挽回無辜生命的逝去。

受害者艾奇森是一名育有2名孩子的已婚父親，在事故發生當下，他正與伴侶通電話。他的伴侶凱瑞（Kerry）表示，當時電話突然就被掛斷。

法官伊恩·昂斯沃思（Ian Unsworth KC）在法庭上嚴厲譴責普拉特，他傲慢自私的駕駛態度令人震驚，且故意無視交通法規。法官強調，普拉特將社群媒體置於道路安全之上，做出愚蠢至極的行為。

普拉特因危險駕駛致死罪名被判處10年有期徒刑，但僅需服刑三分之二刑期，另被禁止駕駛7年。