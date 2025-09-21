　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

卡車司機「開車分心看A片」下秒撞死英2寶爸！　崩潰掩面畫面曝

▲▼ 卡車司機「開車分心看A片」下面撞死2寶爸！　崩潰抱頭畫面曝。（圖／Lancashire Police）

▲卡車司機得知造成事故後，掩面崩潰。（圖／Lancashire Police）

記者王佩翊／編譯

英國一名卡車司機在駕駛期間分心看A片等色情內容，因此撞上一輛轎車，導致該輛轎車隨後撞上油罐車並起火燃燒，使車上一名46歲男性駕駛死亡。而車內的行車紀錄器更拍下，事故發生後卡車司機雙手掩面坐在駕駛座的畫面。肇事男子最終被判處10年有期徒刑。

根據《紐約郵報》報導，43歲貨車司機尼爾·普拉特（Neil Platt）2024年5月在英格蘭蘭開夏郡一條主要高速公路上，因「嚴重分心」未注意到前方停滯的車流，高速撞上由46歲男子丹尼·艾奇森（Danni Aitchison）駕駛的現代轎車，導致艾奇森的車輛隨後撞上油罐車並起火燃燒。

警方也公布了普拉特車內的行車紀錄器畫面，其中明顯可以看到他身穿紫色T恤和橙色安全背心，在事故發生前不斷使用手機，分心駕駛。

根據法庭調查顯示，普拉特在從蘇格蘭開往利物浦的3小時車程中，「持續瀏覽」WhatsApp、X、YouTube和TikTok等多個社群媒體，而在撞車的前幾秒，他的X動態消息中正閃現裸體內容。

▲▼ 卡車司機「開車分心看A片」下面撞死2寶爸！　崩潰抱頭畫面曝。（圖／Lancashire Police）

▲事故發生前，卡車司機不斷使用手機。（圖／Lancashire Police）

儘管普拉特聲稱，自己只是在查看行車時間，但多項證據都顯示他完全忽視道路安全，在開車過程中偷看色情片。

發生事故後，普拉特神情痛苦，雙手掩面坐在駕駛座，但卻再也無法挽回無辜生命的逝去。

受害者艾奇森是一名育有2名孩子的已婚父親，在事故發生當下，他正與伴侶通電話。他的伴侶凱瑞（Kerry）表示，當時電話突然就被掛斷。

法官伊恩·昂斯沃思（Ian Unsworth KC）在法庭上嚴厲譴責普拉特，他傲慢自私的駕駛態度令人震驚，且故意無視交通法規。法官強調，普拉特將社群媒體置於道路安全之上，做出愚蠢至極的行為。

普拉特因危險駕駛致死罪名被判處10年有期徒刑，但僅需服刑三分之二刑期，另被禁止駕駛7年。

09/20 全台詐欺最新數據

LIVE／樺加沙最新路徑　氣象署說明
快訊／強颱「樺加沙」陸上警報發布　明後天2地雨勢劇增
「拿到iPhone 17 Pro機王」顏色掉漆　50萬YTR
于朦朧編劇好友幫發聲「被賜死」！　遭標註墜樓亡
要查了！板橋夫妻「欠高利貸」釀雙屍　警朝重利罪偵辦
三上悠亞撩衣「當眾露小丁」　邪惡視角震撼6.3萬人

那霸機場內「首間旅館」10月開幕！72膠囊房搶客　遊沖繩新選擇

2櫻花妹搭水上摩托車「被甩飛落海」！　1人離奇慘死

幫自己變性！印度20歲男「拿手術刀割下體」自宮　大量失血送醫

樺加沙增強至「超級颱風」　菲律賓部分地區明停課

承認巴勒斯坦「英國恐賠81兆」　人質家屬痛訴遭背叛

卡車司機「開車分心看A片」下秒撞死英2寶爸！　崩潰掩面畫面曝

川習會可望APEC登場　學者：不會「過度糾纏」台灣問題

全球最受歡迎「留學國家」最新排名　英國第1、美國下滑至第3

投6000份履歷「連麥當勞也不要」　男電腦科學系畢業找不到工作

iPhone新機「2色」爆災情！　外媒記者實地觀察：幾小時就刮傷

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」

【乘客癱軟倒地】桃機一航廈驚傳槍響！　警連開至少8槍女乘客遭甩出車外

【訓練有素】狗狗出門前乖乖等指令...聽到彈指才出發XD

【還以為是AI】女兒從澳洲飛回台幫媽慶生！驚喜現身合照

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

羅志祥久違回歸主持！ 「不怕跟以前比」

英國21日將宣布「承認巴勒斯坦建國」

英國21日將宣布「承認巴勒斯坦建國」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在當地時間21日下午正式宣布，英國承認巴勒斯坦（Palestine）為國家，此舉將成為英國外交政策的重大轉折。

俄羅斯闖北約空域挑釁！　英空軍颱風戰機波蘭巡防

俄羅斯闖北約空域挑釁！　英空軍颱風戰機波蘭巡防

英HIV男「4年約炮400男」故意傳播愛滋

英HIV男「4年約炮400男」故意傳播愛滋

女酒醉遭警拘留　搭警車被「上銬性侵」

女酒醉遭警拘留　搭警車被「上銬性侵」

川普、梅蘭妮亞「分房睡」

川普、梅蘭妮亞「分房睡」

