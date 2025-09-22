　
81萬移工近14萬在桃園　天主教會舉辦「移民移工共融大會」

▲天主教會臺灣地區主教團舉辦「移民移工共融大會」　桃園登場

▲天主教會臺灣地區主教團舉辦「移民移工共融大會」桃園登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「愛與感恩、希望偕行」-在臺移工移民共融大會，21日在桃園市立體育館展開。天主教會新竹教區主教李克勉表示，廣大的移民與移工已成為臺灣社會及地方教會的重要夥伴，更是促進健康與富裕臺灣的重要推手。天主教會臺灣地區主教團今年首次舉辦「移民移工共融大會」，由新竹教區承辦，歷經一年多籌備，在桃園與大家相聚共融。

出席活動的副市長蘇俊賓表示，臺灣有超過81萬名移工，其中近14萬人在桃園生活與工作。近年桃園的工業產值從兩兆成長到四兆，每一項城市發展的背後，都有著移工朋友的重要貢獻。市府始終自許為最包容、最開放、最歡迎多元的國際化城市。

▲天主教會臺灣地區主教團舉辦「移民移工共融大會」　桃園登場

▲副市長蘇俊賓出席「移民移工共融大會」。（圖／市府提供）

在桃園大家可以自在感受到越南、泰國、菲律賓、印尼等不同文化的交融，不同的習慣與文化的移工、新住民朋友能在桃園自在生活。而市府的目標，就是要讓在臺灣的移工朋友們，都能夠在桃園找到如同故鄉般的歸屬感。

蘇俊賓指出，桃園文化最大的特色就是「多元」。十分感謝所有天主教弟兄姊妹的奉獻與付出。天主教在臺灣已有近400年的歷史，積極發展也有近200年，哪裡需要愛與關懷，教會支持的力量就會在哪裡。

包括：市議員黃婉如、張碩芳、內政部宗教司代理司長羅素娟、移民署桃園站主任黃英貴、桃園市議會秘書長卓達銘、市府婦幼局長杜慈容、民政局專門委員魏淑真、勞動局專門委員張哲航、桃園區長許敏松、梵帝崗特使Rev. Msgr. Erwin Jos? Aserios Balagapo、教廷大使館馬德範（Stefano Mazzotti）蒙席、馬尼拉經濟文化辦事處葛若菲、天主教會新竹教區主教李克勉等均一同出席活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

靈鷲山水陸法會　9/10於桃園巨蛋啟建

靈鷲山水陸法會　9/10於桃園巨蛋啟建

靈鷲山第32屆水陸法會將於9月10日至17日在桃園巨蛋啟建，今（4）日上午舉行記者會，會中首映「靈性生態」影片，揭示水陸法會不僅是佛教界重要法會，呼應當代生態危機，更是實踐靈性覺醒的全球性場域。靈鷲山當家常存法師指出，水陸法會不僅是慈悲超薦法會，更是推動社會教育的平台，法會強調「靈性生態」的實踐，從內心的覺醒轉化，重建人與自然共生的關係。

桃園巨蛋整修　領航猿、雲豹主場告急

桃園巨蛋整修　領航猿、雲豹主場告急

串聯桃園巨蛋、永寧轉運站　727公車6/16試辦

串聯桃園巨蛋、永寧轉運站　727公車6/16試辦

PLG冠軍G7熱潮　桃園巨蛋5900席完售

PLG冠軍G7熱潮　桃園巨蛋5900席完售

天主教會：盼代理孕母議題打住

天主教會：盼代理孕母議題打住

關鍵字：

天主教會移民移工共融大會桃園巨蛋

