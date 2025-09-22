81萬移工近14萬在桃園　天主教會舉辦「移民移工共融大會」

▲天主教會臺灣地區主教團舉辦「移民移工共融大會」桃園登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「愛與感恩、希望偕行」-在臺移工移民共融大會，21日在桃園市立體育館展開。天主教會新竹教區主教李克勉表示，廣大的移民與移工已成為臺灣社會及地方教會的重要夥伴，更是促進健康與富裕臺灣的重要推手。天主教會臺灣地區主教團今年首次舉辦「移民移工共融大會」，由新竹教區承辦，歷經一年多籌備，在桃園與大家相聚共融。

出席活動的副市長蘇俊賓表示，臺灣有超過81萬名移工，其中近14萬人在桃園生活與工作。近年桃園的工業產值從兩兆成長到四兆，每一項城市發展的背後，都有著移工朋友的重要貢獻。市府始終自許為最包容、最開放、最歡迎多元的國際化城市。

▲副市長蘇俊賓出席「移民移工共融大會」。（圖／市府提供）

在桃園大家可以自在感受到越南、泰國、菲律賓、印尼等不同文化的交融，不同的習慣與文化的移工、新住民朋友能在桃園自在生活。而市府的目標，就是要讓在臺灣的移工朋友們，都能夠在桃園找到如同故鄉般的歸屬感。

蘇俊賓指出，桃園文化最大的特色就是「多元」。十分感謝所有天主教弟兄姊妹的奉獻與付出。天主教在臺灣已有近400年的歷史，積極發展也有近200年，哪裡需要愛與關懷，教會支持的力量就會在哪裡。

包括：市議員黃婉如、張碩芳、內政部宗教司代理司長羅素娟、移民署桃園站主任黃英貴、桃園市議會秘書長卓達銘、市府婦幼局長杜慈容、民政局專門委員魏淑真、勞動局專門委員張哲航、桃園區長許敏松、梵帝崗特使Rev. Msgr. Erwin Jos? Aserios Balagapo、教廷大使館馬德範（Stefano Mazzotti）蒙席、馬尼拉經濟文化辦事處葛若菲、天主教會新竹教區主教李克勉等均一同出席活動。