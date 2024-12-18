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《人工生殖法修正草案》爭議　天主教會：盼代理孕母議題打住

▲天主教會認為，「代理孕母」 是將孩子物化為滿足成人慾望的商品。（示意圖／路透）

台北訊

近期朝野三黨審議《人工生殖法修正草案》，內容將「單身女性」及「同性永久結合關係之女性當事人」納入人工生殖輔助技術的適用對象，並就「代理孕母」制度是否脫鉤「人工生殖」修法進行激烈討論。天主教會台灣地區主教團關注此議題，認為法案內容與代理孕母議題涉及社會、醫學、倫理、家庭及宗教等多面向，發表聲明重申尊重人及生命價值，並呼籲政府及社會大眾重視婦女及孩童真正權益，盼代理孕母議題就此打住。

天主教會認為，《人工生殖法修正草案》的立法要求，建立在人的私慾偏情中，只講求權利的行使，而不講求義務及責任的負擔。天主教會的婚姻及家庭核心價值，建立在由一男一女進入婚姻關係，並透過自然性愛結合而生育孩子所建立的家庭，除了「輸卵管末端卵子植入術」，其他的人工生殖技術，皆難以符合天主教會訓導。

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此外，天主教會關注孩童的權益，認為他們最適合生長的場域在於：有一對身心靈健全且願在愛中成長的父母，可以為孩童的發育及情感成熟，創造合適的環境。然而，《人工生殖法修正草案》為了迎合有心人創建的權利，而犧牲了無法為自己發聲的孩童，可以自然在男女兩性差異家庭中成長的權利。

關於代理孕母議題，天主教會認為，人工生殖對待胚胎的情況，在代理孕母中也同樣會發生，都是踐踏小生命的尊嚴，並將孩子物化為滿足成人慾望的商品。再者代理孕母的制度也是破壞夫妻之間的尊嚴與愛情，物化女性身體自主權，對弱勢婦女及其家庭強行壓迫。

天主教會認為，我們可以有更好的選擇。多年來，天主教會積極推動「自然生殖科技」（Natural Procreative Technology, NaPro Technology），希望幫助許多婦女減少生理上的折騰，以自然科技成功孕育下一代。

天主教會無法認同《人工生殖法修正草案》，也無法認同政府積極推動代理孕母的議題，但是天主教會願意支持政府幫助不孕症夫婦，而與政府合作積極推動符合各面向福祉的「自然生殖科技」，讓失去父母的孩子能有一個健全的家庭，並願藉由這樣的合作，讓社會能夠更減少社會問題，以及社會成本的支出，增加社會的安定與大眾的福利。

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