靈性覺醒擁抱生態　靈鷲山水陸法會9/10於桃園巨蛋啟建

▲靈鷲山第32屆水陸法會今天上午在市府綜合會議廳舉行。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者沈繼昌／桃園報導

靈鷲山第32屆水陸法會將於9月10日至17日在桃園巨蛋啟建，今（4）日上午舉行記者會，會中首映「靈性生態」影片，揭示水陸法會不僅是佛教界重要法會，呼應當代生態危機，更是實踐靈性覺醒的全球性場域。靈鷲山當家常存法師指出，水陸法會不僅是慈悲超薦法會，更是推動社會教育的平台，法會強調「靈性生態」的實踐，從內心的覺醒轉化，重建人與自然共生的關係。

靈鷲山水陸法會是佛教最盛大的超度法會，透過內外壇佛事，懺悔、誦經、供養、布施，來表達孝思、傳遞恩情。靈鷲山水陸法會每年至少逾10萬人次參與，從海外回台信眾更是年年俱增，是桃園地區宗教文化盛事之一，32年來滋養了無數人的慧命，更為社會注入一股正能量。

▲靈鷲山當家常存法師分享今年水陸法會的創舉及特色。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

今天上午在市府綜合會議廳舉辦新聞舉辦的記者會上，特別以「靈性覺醒，擁抱生態」為主題，強調「從壇場到生活」信仰實踐，特別播放《台灣超人》紀錄片導演曲全立製作《靈性生態》影片，傳遞靈鷲山開山住持心道法師近年積極推動的「靈性即生態，生態即靈性」理念，突顯靈鷲山將靈性覺醒實踐在道場的一草一木上，希望更多人從心覺醒，共振生態。

靈鷲山當家常存法師表示，水陸法會不僅是慈悲超薦的法會，更是推動社會教育的平台，多年來靈鷲山不斷呼籲，氣候暖化與環境災害源於人心貪欲，法會強調「靈性生態」的實踐，從內心的覺醒轉化，重建人與自然共生的關係。今年特別推動「飲食覺醒」，鼓勵素食、減塑、減少浪費，讓修行從日常的一餐一念中展開，將愛護生命與守護地球落實於生活，期待人人都是守護地球的小天使，累積永續與共好的力量。

▲市府秘書長溫代欣致詞強調，法會主軸與市府推動的淨零排放目標一致。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

代表市長張善政出席的秘書長溫代欣指出，水陸法會是桃園重要的宗教文化盛事，提昇善念，安定人心，有助社會祥和。今年法會主軸與市府推動的淨零排放目標一致，藉此將與靈鷲山攜手，共同實踐生態永續。

▲靈鷲山水陸法會莊嚴殊勝，是桃園地區宗教文化盛事之一。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

與會最後嘉賓以「尊重、包容、分享」三個手勢共同合影，呼應心道法師強調的「尊重萬物存在的價值，包容彼此生存的空間，共同成就分享的世界」，這也是一份心的約定，一份為地球祈福的承諾。