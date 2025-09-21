首屆國際兒少書展人潮爆棚！明年高雄接棒玩更大　駁二、高流全入列

▲為期4天的首屆「台灣國際兒少書展」今（21）日於台中國際展覽館圓滿落幕，文化部也宣布，明年將由高雄市接棒舉辦。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

為期4天的首屆「台灣國際兒少書展」今（21）日於台中國際展覽館圓滿落幕，文化部在閉幕典禮上正式宣布，2026年第2屆書展將移師南台灣，由「港都」高雄市接棒擔任主題城市。高雄市文化局副局長簡美玲透露，明年將結合駁二、高雄流行音樂中心等特色場館，全力以赴將書展辦成一場豐富的「文化盛宴」。

第一屆台灣國際兒少書展採巡迴模式，目的在打破過去圖書資源集中北部的局面，是一項全新嘗試。文化部政務次長李靜慧坦言，首次以國際規模舉辦兒少專屬書展，「還有許多可以持續進步之處」。但她強調，看到展場內一天比一天多的人潮，以及參展出版社堅定地說「下屆一定會再來」，加上孩子們因閱讀而閃閃發亮的眼睛，就是對文化部最大的鼓勵。

李靜慧感謝所有出版社與首屆主題城市台中市的支持，並期盼今年在台中埋下的「文字力量種子」，未來能在高雄及更多不同的城市裡「開花結果」，讓閱讀風氣遍地開花。

對於接下主辦權，高雄市文化局副局長簡美玲顯得信心滿滿。她表示，高雄近年在城市樣貌上已有極大轉變，在閱讀推廣上更是基礎紮實，不僅擁有全台唯一以國際繪本為特色的圖書館，更持續辦理「好繪芽獎」扶植在地創作。

簡美玲也提到高雄的場館優勢，強調擁有駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、高雄市立美術館及內惟藝術中心等極具指標性的特色場域，絕對有足夠條件承辦。「高雄一定會全力以赴，在首屆的良好根基上，讓明年的國際兒少書展不只是一場書展，而是一趟豐富盛宴的閱讀文化之旅！」

