快訊／強颱樺加沙首波陸警發佈！高雄是否停班課　市府回應了

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



記者許宥孺／高雄報導

強颱樺加沙逼近台灣，中央氣象署於今（21）日下午5點30分已針對恆春半島發佈陸上警報，由於稍早高雄出現滂沱大雨，不少市民紛紛到市長陳其邁臉書敲碗，詢問明天是否放颱風假。高雄市新聞局表示，由於高雄尚未涵蓋在陸警範圍內，所以還不會有宣布是否停班停課的問題，但會持續觀察颱風動態。

氣象署資訊指出，樺加沙颱風今天下午5時中心位置在中心鵝鑾鼻的東南東方約630公里之處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

根據中央氣象署晚間7點發布風雨預報，預測明天清晨6點至中午12點，屏東、台東、連江、澎湖等4縣市風力達停班課標準，雨量部分則無縣市達標。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

高雄市新聞局表示，由於高雄尚未涵蓋在陸警範圍內，所以還不會有宣布是否停班停課的問題，但會持續觀察颱風動態。