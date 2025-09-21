「樺加沙巨無霸」暴風圈達340公里　粉專驚人比喻：能罩住整個台灣

▲樺加沙颱風「變胖加速」。（圖／氣象署提供）



天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，樺加沙的暴風圈再擴大，它的半徑就長達340公里，幾乎能整個罩住台灣，「從頭包到膝蓋...真的巨無霸！」文章引發網友熱議，「太肥了，放假肯定不尷尬了」、「雖然沒直撲，但會不會明天全台颱風假啊？」

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書表示，樺加沙暴風圈再擴大，東北側達340公里，強度還有再增強趨勢。小編也驚人比喻「台灣全長390公里，樺加沙的半徑就340公里，幾乎整個罩住台灣，從頭包到膝蓋...真的巨無霸！」

消息曝光後，網友紛紛哀號，「希望它再往南偏，這樣對台灣的影響就會更小一點」、「體型好大的颱風」、「暴風圈實在是太大了，雖然沒直撲，但會不會明天全台颱風假啊？」「太肥了，放假肯定不尷尬了」、「正好農曆七月過後第一個颱風」、「不要來台南」、「往南一點拜託，明天我要搭飛機」。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天將受樺加沙颱風外圍雲系影響，北海岸、大台北、花東有局部降雨，桃園、台東為零星降雨，其他地區多雲到晴，中午過後中南部有局部午後雷陣雨，嘉義以南有局部大雨機率，清晨中部以北為零星降雨。明天入夜後宜蘭、大台北東側也有降雨。

劉沛滕指出，周一開始將受樺加沙颱風影響，周一下半天到周二雨勢最猛，氣象署預計明天上午8點半或11點半發布海上警報，晚間到入夜可能發布陸上警報，陸警時間可能有往前或往後變動空間。

周一和周二為樺加沙颱風逐漸接近過程，劉沛滕指出，東半部將先開始出現降雨，且有局部大雨，周一晚間東半部、恆春半島、高屏山區也有局部大雨或豪雨；下周二花東和高屏山區、宜蘭山區則有豪雨等級以上降雨，雨勢以東半部為主，西半部也有局部降雨，降雨情況將持續到周三清晨，周三白天後颱風遠離。