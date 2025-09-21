　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025運動嘉年華熱鬧登場　黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

▲台南2025運動嘉年華在「體育之心」廣場熱鬧登場，市長黃偉哲親自下場體驗運動。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南2025運動嘉年華在「體育之心」廣場熱鬧登場，市長黃偉哲親自下場體驗運動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年運動嘉年華21日在台南市立體育場旁「體育之心」廣場盛大展開，市長黃偉哲主持開幕並親自下場體驗運動，帶頭營造熱力氛圍，他表示運動嘉年華已成為市民年度盛事，今年規模更勝以往，透過多元展演與體驗攤位，讓市民親近不同運動類型，進一步養成規律運動的習慣。

▲台南2025運動嘉年華在「體育之心」廣場熱鬧登場，市長黃偉哲親自下場體驗運動。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南選手近年在全國運動會及全中運屢創佳績，拿下史上最多獎牌，顯示基層紮根與選手努力成果。他強調，運動不只是競技，更應走進生活，市府將持續推廣「全民運動」理念，讓運動成為市民健康的日常。

體育局表示，今年適逢「運動部」成立，象徵中央對全民運動的重視。台南運動嘉年華邀請16組團隊帶來街舞、拉丁舞、劍道、武術、太極拳、健美、相撲等展演，呈現多元風貌。現場更規劃25種免費體驗，包括趣味足球、保齡球、木球、虛擬自由車、射箭等動態挑戰，也有疊杯、西洋棋等靜態項目，以及鐵人三項認識、定向越野積分賽、CPR急救教學等寓教於樂關卡，讓大小朋友都能收穫滿滿。

▲台南2025運動嘉年華在「體育之心」廣場熱鬧登場，市長黃偉哲親自下場體驗運動。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場立委陳亭妃、市議員林冠維、穎艾達利、陳怡珍、周麗津、李啟維、沈震東、王家貞、許至椿等人，以及多位民代服務處代表共同出席，展現對體育發展的支援。體育局長陳良乾說，市府並準備限量紀念品，完成闖關的參與者可獲好禮，鼓勵更多市民一同加入運動行列。

▲台南2025運動嘉年華在「體育之心」廣場熱鬧登場，市長黃偉哲親自下場體驗運動。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府強調，透過嘉年華串聯表演與體驗，不僅推廣全民運動風氣，更讓大人小孩在活動中感受運動樂趣與健康價值，共同打造一座活力滿滿的健康城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米哆啦A夢、LABUBU4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺　還有市集

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

33年嘉義老書店謝幕　排隊麻辣鍋店秒卡位

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全說了

【遇上搭訕男如何迴避】她講一句話秒擺脫！

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

技職教育三連霸台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

更多熱門

相關新聞

「南得極品」中秋展售登場送禮就選台南農特產

「南得極品」中秋展售登場送禮就選台南農特產

中秋佳節將至，台南市長黃偉哲力推在地優質農特產品，市府於9月20、21日假市立圖書館新總館、9月26日假新營民治市政中心舉辦「中秋共饗 南得極品」展售活動，21日新總館場匯集15家農漁會及小農設攤，文旦、芭樂等當季水果及多款伴手禮齊聚，吸引民眾採買送禮。

2025孔廟文化節登場黃偉哲親點硃砂啟智120名小一新生開智慧

2025孔廟文化節登場黃偉哲親點硃砂啟智120名小一新生開智慧

4縣市長籲兩院盡速重修財劃法　「北部富到流油、南部窮到流浪」

4縣市長籲兩院盡速重修財劃法　「北部富到流油、南部窮到流浪」

SOUTH NEXT論壇登場沙崙將成AI與無人機重鎮

SOUTH NEXT論壇登場沙崙將成AI與無人機重鎮

交通安全月登場學生三語行動劇助宣導習慣要從小養成

交通安全月登場學生三語行動劇助宣導習慣要從小養成

關鍵字：

運動嘉年華黃偉哲體驗全民動能

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面