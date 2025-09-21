2025運動嘉年華熱鬧登場　黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

▲台南2025運動嘉年華在「體育之心」廣場熱鬧登場，市長黃偉哲親自下場體驗運動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年運動嘉年華21日在台南市立體育場旁「體育之心」廣場盛大展開，市長黃偉哲主持開幕並親自下場體驗運動，帶頭營造熱力氛圍，他表示運動嘉年華已成為市民年度盛事，今年規模更勝以往，透過多元展演與體驗攤位，讓市民親近不同運動類型，進一步養成規律運動的習慣。

黃偉哲市長指出，台南選手近年在全國運動會及全中運屢創佳績，拿下史上最多獎牌，顯示基層紮根與選手努力成果。他強調，運動不只是競技，更應走進生活，市府將持續推廣「全民運動」理念，讓運動成為市民健康的日常。

體育局表示，今年適逢「運動部」成立，象徵中央對全民運動的重視。台南運動嘉年華邀請16組團隊帶來街舞、拉丁舞、劍道、武術、太極拳、健美、相撲等展演，呈現多元風貌。現場更規劃25種免費體驗，包括趣味足球、保齡球、木球、虛擬自由車、射箭等動態挑戰，也有疊杯、西洋棋等靜態項目，以及鐵人三項認識、定向越野積分賽、CPR急救教學等寓教於樂關卡，讓大小朋友都能收穫滿滿。

活動現場立委陳亭妃、市議員林冠維、穎艾達利、陳怡珍、周麗津、李啟維、沈震東、王家貞、許至椿等人，以及多位民代服務處代表共同出席，展現對體育發展的支援。體育局長陳良乾說，市府並準備限量紀念品，完成闖關的參與者可獲好禮，鼓勵更多市民一同加入運動行列。

台南市政府強調，透過嘉年華串聯表演與體驗，不僅推廣全民運動風氣，更讓大人小孩在活動中感受運動樂趣與健康價值，共同打造一座活力滿滿的健康城市。