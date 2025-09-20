2025孔廟文化節登場　黃偉哲親點硃砂啟智120名小一新生開智慧

▲2025孔廟文化節「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，黃偉哲市長親自為小一新生點硃砂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025孔廟文化節」自9月13日熱鬧展開，每年的重頭戲「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，20日在台南孔廟莊嚴舉行，市長黃偉哲親自為今年入學的小一新生依循古禮點硃砂，象徵開啟智慧與學習的起點，也呼應本屆主題「子曰好日子」，期許孩子在人生旅程中勇敢探索、開創屬於自己的未來。

黃偉哲市長表示，今年的主題兼具文字迴文的趣味與《論語》生活哲學，凸顯台南是一座充滿生活感的城市，歷史文化早已融入日常。透過硃砂啟智，不僅點亮新生智慧之眼，更象徵開啟無限可能，祝福孩子們走向屬於自己的「好日子」。

文化局指出，今年儀式吸引超過120名小一新生報名，名額甫開放即秒殺，甚至有外縣市家庭慕名而來。儀式依循古禮進行，由以成書院禮生引導市長、新生與家長穿越「禮門」進入大成殿，行啟蒙禮後，再依序走「義路」、遊「泮池」，寓意「入則學禮，出則行義」。完成儀式的新生，皆可獲贈象徵智慧與祝福的「聰明包」。

文化局補充，今年主題靈感來自孔廟前府前路的「子曰」石碑，常被誤讀為「日子」，因此延伸結合《論語》生活智慧的創意發想。除經典儀式外，文化局與孔廟文化基金會、台南市國學書院傳統文化基金會合作，推出「國學生活化」系列活動，透過體驗讓市民與遊客重新發現孔廟與生活的連結，將孔廟打造為實踐「好日子」的文化場域。

2025孔廟文化節將持續至9月28日，活動詳情可上文化局網站查詢，或追蹤「孔廟文化節」粉絲專頁。