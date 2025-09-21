　
11點鬼門關！命理師點名「8禁忌」　5句話千萬別說

拜拜,燒香,香,香爐,廟,廟宇,宗教,信仰（圖／CFP）

▲命理專家楊登嵙列出鬼門關禁忌。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（21）日適逢農曆七月三十，民俗上象徵「鬼門關」閉合，時間落在晚間11時。由於傳說好兄弟將在此時返回陰間，許多家庭與公司行號從週末起便陸續準備供品祭拜，祈求平安順利。不過，專家提醒，儀式看似簡單卻有許多禁忌，若不注意恐怕會誤留好兄弟，造成不必要的困擾。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，鬼門關與鬼門開、中元普渡一樣，都是民俗中重要的儀式，祭拜除了表達敬意，也希望好兄弟能吃飽喝足、安心返回陰間。但祭拜時務必遵守8大禁忌：

一、祭拜時段要把握
最佳時間落在下午1時至5時之間，供品以餅乾、泡麵、罐頭等乾糧為主，也可準備米、油、鹽，象徵讓好兄弟未來一年不愁食物。

二、5句禁語不可說
祭拜時切勿脫口而出「再見」、「留」、「不要走」、「期許明年再拜」、「明年我再準備豐盛一點」等語，避免好兄弟誤會被挽留。

三、普渡燈務必收起
農曆七月若曾懸掛普渡燈，鬼門關當天應將其收起或燒化，因燈火猶如信號，若不處理恐讓好兄弟難以離開。

四、避免直呼真名
祭拜時不可喊出自己的本名，以綽號替代即可，以免留下牽連。

五、禁止燃放鞭炮
若在祭拜過程燃放炮竹，容易驚擾正在享用供品的好兄弟，喪失祭拜意義。

六、身上勿攜帶磁鐵
磁鐵會吸附能量，可能讓好兄弟停留不去，因此應避免隨身攜帶。

七、言語須懷敬意
不可隨意直稱「鬼」，正確的稱呼是「好兄弟」，以表尊重。

八、若逢產需誦經
若當日家中有產婦臨盆，可誦唸「南無地藏王菩薩」聖號，形成無形結界，避免孤魂侵擾胎兒，保佑母子平安。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

相關新聞

脊髓損傷治療創新突破　癱瘓患者可重新站起

脊髓損傷治療創新突破　癱瘓患者可重新站起

慈濟醫療法人東區脊髓損傷重建中心與花蓮慈濟醫院舉辦「神經外科脊髓重建國際研討會」，由美國、新加坡及台灣臨床專家從脊髓電刺激、幹細胞與疼痛治療，探討脊髓損傷治療的創新突破，透過跨國傷友治療實例經驗交流，希望可以幫助到更多的傷友站起來、走路，重建生活自理的能力，找回生命的尊嚴。

初嚐禁果「下體大出血」！23歲女險喪命

初嚐禁果「下體大出血」！23歲女險喪命

「今晚鬼門關」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

「今晚鬼門關」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

給害羞人的5個交際建議

給害羞人的5個交際建議

「青蛇年」鬼門關倒數！命理師警告：別說這句話

「青蛇年」鬼門關倒數！命理師警告：別說這句話

關鍵字：

民俗祭拜鬼門關禁忌專家

