新竹男凌晨3:04爬山「驚見一堆老人」！一票分析點頭：很合理

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友到新竹十八尖山健行，可他去的時間是凌晨3點多，卻發現已經有好幾個老人家在爬山了，「都是從入口往內走，大概有七八個」，納悶怎麼會有那麼多人這個時間點去爬山。貼文引發討論，有人直呼凌晨登山很正常，也有不少人越想越毛，狂問「你確定是人嗎？」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「凌晨三點怎麼那麼多老人家在爬山？」說他在新竹十八尖山，凌晨3點4分，「奇怪的是，上來以後發現好幾個老人家在爬山，都是從入口往內走，大概有七、八個」，可那個時間點連附近的超商都休息了，「怎麼會有那麼多人在這時候出來爬山呢？」

貼文引發熱論，有一票人直呼，「你確定路上遇到的真的是人嗎？」「你不會走過去問他們？」「半夜睡不著覺，到山頂唱歌」、「農曆七月還沒過，你確定是人？」「他們叫你別回頭啊」、「欸不是，晚上十八尖山超級陰。」

但大多網友認為很正常，因為半夜兩三點出發，可以避開夏季高溫、卡日出，「5點更多，老人家7點就睡了」、「老人睡眠短啊！有想運動的當然趁太陽出來前」、「有的八點睡，一點就醒了」、「老人確實差不多3、4點就會出來運動了，何況十八尖山這種的路」、「避開高溫，下山後可以去逛菜市場，通勤也避開上班尖峰，一切都很合理。」