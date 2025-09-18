「盲人夫妻爬泰山」惹眾怒　導盲犬將階梯當障礙物卻挨打

記者廖翊慈／綜合報導

山東泰山多名遊客17日指出，一對來自北京的盲人夫妻，帶著一隻導盲犬堅持要爬完泰山，過程中，導盲犬將階梯當作障礙物，擋住去路，卻不斷遭到盲人主人用拐杖敲打，各種行為遭遊客拍下，並發布在網路上引起大眾憤怒。導盲犬基地也緊急將該隻導盲犬收回。

▲盲人夫妻爬泰山。（圖／翻攝自微博，上同）

據《三湘都市報》報導，該隻拉布拉多導盲犬名叫芬迪，屬於大連導盲犬基地。現場影片顯示，盲人夫妻用雨衣把自己裹得嚴嚴實實，身旁的芬迪卻全身濕透，還要給主人帶路。芬迪把階梯認成障礙物，用身體擋在主人，主人卻用盲杖敲打它。

不僅如此，中途休息時，兩人自顧補充水分，全然不顧芬迪是否口渴。路過的遊客上前表示關心，想伸出援手幫忙，但都遭兩人拒絕。

▲芬迪將台階當成障礙物阻擋，卻被主人用拐杖揮開。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，導盲犬是視力障礙者的眼睛，培育一隻導盲犬是一個嚴謹而漫長的過程。據悉，全中國有1700多萬視障人士，但訓練有素的導盲犬僅400隻。

許多網友在留言區痛批，有多少行動不便的視障人士沒有自己的導盲犬，這對夫妻卻絲毫不珍惜。也有人指出，狗狗爬台階對關節的損害非常大，這種博流量的行為是在以犧牲導盲犬的健康為代價，很不可取。

多名網友在線上呼籲大連導盲犬基地，接回導盲犬芬迪。導盲犬大連基地18日回應稱，將暫停使用導盲犬芬迪，並將派專人專車接回基地。