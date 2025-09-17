爬富士山要收錢！靜岡縣登山口徵收費用　今夏入山逾10萬人、入帳破4億日圓

▲日本富士山是熱門觀光景點，也吸引許多登山客造訪。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者洪菱鞠／綜合報導

為解決過度觀光與安全問題，日本富士山靜岡縣登山口今夏登山季（7月10日至9月10日）開始徵收入山費，每人須繳納4000日圓（約新台幣820元），同時實施嚴格的入山管制。初步統計顯示，今年從靜岡側3條路線攀登富士山的人數有10萬2941人，合計收取4億日圓（約新台幣8210萬元）左右的入山費，最危險的攻頂行為也有顯著減少，顯示管制措施已發揮一定成效。

綜合日媒報導，靜岡縣首次針對入山人數進行調查，根據在各路線五合目或透過事前登錄、已完成繳費等手續的人數統計，富士宮路線7萬1245人，須走路線2萬1804人，御殿場路線9892人，以及3370名符合減免條件者，整體人數大致符合縣府預期，並未因收費而大幅下降。

此外，從下午2點至隔天凌晨3點實施入山管制，並要求登山客必須事先學習相關規則後，透過官方APP完成事前登錄的入山者佔比高達82.5%，山屋業者也證實，半夜攻頂的人數確實明顯減少。

根據靜岡縣的數據，今年從靜岡縣側入山的外國遊客佔總人數的四分之一，以須走路線最多，其次是富士宮路線、御殿場路線，其中，富士宮路線的入山者中，台灣旅客以3.3%的佔比，超越美國與韓國，成為此路線最大的外籍登山客群。靜岡縣富士山世界遺產課表示，隨著外國登山客逐年增加，未來將以此為依據，加強對其安全宣導與相關服務。

在入山費收入方面，當地政府預計將其中約3億日圓用於系統開發等行政管理費用，剩餘的1億日圓則將投入登山道的維護及急救站的運營，確保登山客的安全與環境品質。