台南勞工局攜手私部門　移工與家屬同遊共享中秋溫情

▲台南市勞工局舉辦「家庭類勞僱一家親」活動，邀請移工、被照顧者與家屬同遊，共享溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局20日舉辦「家庭類勞僱一家親」戶外交流活動，邀集看護移工、被照顧者及家庭成員，共同走訪奇美食品幸福工廠與國立台灣歷史博物館，藉由營養衛教與文化之旅，營造跨文化交流的友善氛圍。

活動上午於奇美食品幸福工廠登場，安排營養衛教課程，分享簡單實用的備餐技巧，協助移工與家庭兼顧健康與便利。許多參與者表示，透過課程獲得的飲食知識，能立即應用於日常照護，提升生活品質與健康照護效果。

下午行程移至國立台灣歷史博物館，由專業導覽人員帶領參觀展覽，透過生動解說與多元展示，讓移工與家庭拓展視野，加深對台灣歷史文化的理解。館內無障礙設施更讓被照顧者能安心參與。活動中來自印尼、越南、菲律賓等國的移工，在互動過程中彼此鼓勵交流，國立成功大學外籍學生也投入語言協助與陪伴，成為暖心橋梁，讓參與者在異鄉也能感受到溫暖與歸屬。

勞工局局長王鑫基表示，本次活動感謝社團法人台灣萬人社福協會、奇美食品幸福工廠與國立台灣歷史博物館等單位支持，並特別感謝無障礙計程車司機的協助，讓移工、被照顧者與家屬能安心同遊。透過公私協力推動，不僅促進跨文化理解，也具體展現黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。