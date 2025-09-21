　
義大世界迎萬聖月！「5D鬼船」驚嚇升級　AI換臉秒變鬼片主角　

▲義大遊樂世界5D鬼船驚嚇指數再升級。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義大遊樂世界5D鬼船驚嚇指數再升級。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

西洋萬聖節即將到來，義大遊樂世界也推出「義大萬聖月」，樂園超人氣設施「5D鬼船」驚嚇指數全面升級，引進AI換臉技術，遊客走進鬼船內，大螢幕就會偵測面孔，將遊客的臉與螢幕上的鬼怪臉孔互換，每個人都有機會成為恐怖故事主角。

▲義大遊樂世界5D鬼船驚嚇指數再升級。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲5D鬼船導入AI換臉，每位遊客都有機會變成鬼片主角。（圖／記者許宥孺翻攝）

義大世界迎來一年一度萬聖月，超人氣設施「5D鬼船」已全面升級，驚嚇指數絕對破表。樂園近期還攜手資訊工業策進會團隊首度導入AI換臉技術，並結合韓國話題詭譎電影《咒你》 ，透過大型LED螢幕即時將遊客與鬼怪臉孔互換，在恐怖小房間裡的每位遊客都有機會變成鬼片主角。

▲義大遊樂世界萬聖趴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義大遊樂世界萬聖趴10月11日登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，備受遊客期待的「義大萬聖趴」也將於10月11日下午4點30分登場，今年邀請香蕉哥哥、番茄姊姊帶來童趣互動，還有神秘藝人及神出鬼沒的氣球小丑與趣味變裝狂歡，結合夜間暢玩與壯觀的火山夜秀，整晚嗨翻全場。壓軸登場的「全台最長萬聖大遊行」將於10月25日熱鬧展開，整條精品大道將化身萬聖專屬狂歡大道，沿途發送品牌限定糖果。

義大世界指出，即日起至10月6日可線上購買早鳥雙人套票享優惠價500元，另在義大Outlet Mall當日累積消費滿3000元，也可免費獲得門票乙張。

▲義大開發總經理王香完。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大開發總經理王香完。（圖／記者許宥孺攝）

義大開發總經理王香完表示，國外購物中心與日系OUTLET大舉來台設點，加上疫後出國潮，國內零售市場已進入戰國時代。不過義大集團有所準備，疫情期間針對OUTLET、樂園軟硬體升級，旗下購物中心、樂園、飯店、醫療事業、教育事業發揮一條龍優勢，去年營收已有48億元水準，今年營收有望突破50億元大關。

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

