蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地　遺憾稱：沒有辦法重來

記者魏有德／綜合報導

知名藝術家蔡國強昨（8）日下午在家鄉泉州舉辦《紅帆》藝術白天無人機煙火表演秀，共匯集約2000架無人機，啟幕時，天空中炫彩奪目，震撼在場受邀的500名民眾。沒想到，第一幕「紅帆」尚未結束時，部分無人機開始失控，整齊的方陣也出現混亂，成批的無人機自空中墜落，在台上的蔡國強只能鎮定安撫工作人員繼續演出。

▲蔡國強泉州無人煙火秀發生事故，約600架無人機故障墜落。（圖／翻攝微博，下同）

《封面新聞》報導，事故發生時，蔡國強正在介紹創作理念，經工作人員提醒，才注意到有無人機墜落，同時，有部分煙花（煙火）未受控制被點燃，直播視頻（影片）裡有工作人員小聲說道，「大概有600多架墜落。」

對於煙火秀未能順利完全展示，蔡國強以月亮為例提到，人們看藝術家的作品，就像是看月亮亮的那一部分，但月亮也有昏暗的那一部分，正是陰面和光面的結合，才造就人們看見月亮的形狀，「畢竟這不是拍電影，沒有辦法重來。」

公開資訊顯示，蔡國強是在國際享譽盛名的當代藝術家，代表作品包括《天梯》、奧運 「大腳印」 等。他曾參與2008年北京奧運、2022年北京冬奧的開閉幕式視覺藝術總設計和煙火總設計，其作品往往展示出宏大的規模和震撼的視覺效果，使觀眾在感官衝擊下，被深刻的文化內涵所打動。