　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地　遺憾稱：沒有辦法重來

記者魏有德／綜合報導

知名藝術家蔡國強昨（8）日下午在家鄉泉州舉辦《紅帆》藝術白天無人機煙火表演秀，共匯集約2000架無人機，啟幕時，天空中炫彩奪目，震撼在場受邀的500名民眾。沒想到，第一幕「紅帆」尚未結束時，部分無人機開始失控，整齊的方陣也出現混亂，成批的無人機自空中墜落，在台上的蔡國強只能鎮定安撫工作人員繼續演出。

▲蔡國強泉州無人煙火秀發生事故，約600架無人機故障墜落。（圖／翻攝微博）

▲蔡國強泉州無人煙火秀發生事故，約600架無人機故障墜落。（圖／翻攝微博，下同）

《封面新聞》報導，事故發生時，蔡國強正在介紹創作理念，經工作人員提醒，才注意到有無人機墜落，同時，有部分煙花（煙火）未受控制被點燃，直播視頻（影片）裡有工作人員小聲說道，「大概有600多架墜落。」

▲蔡國強泉州無人煙火秀發生事故，約600架無人機故障墜落。（圖／翻攝微博）

對於煙火秀未能順利完全展示，蔡國強以月亮為例提到，人們看藝術家的作品，就像是看月亮亮的那一部分，但月亮也有昏暗的那一部分，正是陰面和光面的結合，才造就人們看見月亮的形狀，「畢竟這不是拍電影，沒有辦法重來。」

▲蔡國強泉州無人煙火秀發生事故，約600架無人機故障墜落。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，蔡國強是在國際享譽盛名的當代藝術家，代表作品包括《天梯》、奧運 「大腳印」 等。他曾參與2008年北京奧運、2022年北京冬奧的開閉幕式視覺藝術總設計和煙火總設計，其作品往往展示出宏大的規模和震撼的視覺效果，使觀眾在感官衝擊下，被深刻的文化內涵所打動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
21歲正妹被綁到緬甸當豬仔！　父揭女兒返台慘況
21歲正妹被綁到緬甸當豬仔！　父揭女兒返台慘況
冷氣團周末衝台！北部「體感剩9度」　最新預測曝
快訊／嘉義死亡車禍！衝進田裡1死2傷
台中爸送小孩上學被砍到見骨　調查結果曝
月領3萬！林靖恩「超商討食」　李坤城兒1句酸爆
病妻堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡
女做電波拉皮亡　手術麻醉「同一醫師執行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

假月餅風波後！「小楊哥」持230萬元股權被凍結　多名主播出走

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地　遺憾稱：沒有辦法重來

治癌秘方？武當山「藥王谷中醫館」疑醫死30人　當地警方拒回應

周潤發賣香港山頂豪宅　14年獨棟別墅降價11.4％求售1.95億港元

1天2500場！陸多家銀行用AI面試　應徵者：可重來「比真人輕鬆」

周祖翼：將立法促進兩岸行業共通標準　探索共同市場先行區

兩岸經貿投資大幅下跌　劉兆玄倡擴大兩鏈融合發展

宋濤會劉兆玄：走親走近是歷史大勢　團圓合作必戰勝分裂

馬雲現身螞蟻集團20週年活動　提AI巨大變革：我為了未來20年而來

負責南京大屠殺「毀屍滅跡」祕密任務！　「南京碇泊場」相冊首曝光

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

假月餅風波後！「小楊哥」持230萬元股權被凍結　多名主播出走

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地　遺憾稱：沒有辦法重來

治癌秘方？武當山「藥王谷中醫館」疑醫死30人　當地警方拒回應

周潤發賣香港山頂豪宅　14年獨棟別墅降價11.4％求售1.95億港元

1天2500場！陸多家銀行用AI面試　應徵者：可重來「比真人輕鬆」

周祖翼：將立法促進兩岸行業共通標準　探索共同市場先行區

兩岸經貿投資大幅下跌　劉兆玄倡擴大兩鏈融合發展

宋濤會劉兆玄：走親走近是歷史大勢　團圓合作必戰勝分裂

馬雲現身螞蟻集團20週年活動　提AI巨大變革：我為了未來20年而來

負責南京大屠殺「毀屍滅跡」祕密任務！　「南京碇泊場」相冊首曝光

北市議員批毒舌警害母女走上絕路　要求警公布對話錄音檔

2024台南藝術節完美落幕　「新古典室內樂團」壓軸演出

21歲正妹被綁到緬甸當豬仔！張安樂出手營救　父揭女兒返台慘況

藍委擬修戒嚴法　白委也贊同「確實存漏洞」：應立即將空窗期補上

「睡覺該穿內衣嗎？」她笑：在家不穿，出門貼膠帶就好

541處失智據點全面啟動！了解最適合長輩的「4種照護資源」選擇

尹錫悅戒嚴是精心策劃！議員秋美愛爆料「8頁文件」：參考過去案例

黃國昌爆許銘春拍沙龍照就安基金買單　洪申翰「我也沒辦法接受」

年末發財啦！「5生肖」12月財富手到擒來　一路旺到年底

「爆彈奶奶」熱褲辣妹竟是瘋狂殺手！　本尊容顏曝光太震撼

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

爸姓「王」！女兒出生被取「這名字」...網傻眼

老公被笑像「河童」！正妹人妻打臉酸民：是我先追他

美國男習武14年「金髮變黑髮」

陸高三少女遭灌醉性侵身亡　母求判死

淚！1歲童罹心臟病　在媽媽懷裡「看完煙火」離世

南京大屠殺佐證！「南京碇泊場」相冊首曝光

陸男抱嬰手滑！女兒掉出窗戶身亡

陸年輕人買爆二次元「鐵皮」等發貨要200天

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

馬雲現身螞蟻集團20週年活動 提AI巨大變革：我為了未來20年而來

中國擁44項非遺世界總數第一

奇蹟！癱瘓患者舉杯喝水

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味

更多熱門

相關新聞

顧立雄視導無人機研發成果　展現國軍「智慧化」作戰競爭力

顧立雄視導無人機研發成果　展現國軍「智慧化」作戰競爭力

國防部長顧立雄昨（6日）至台南，視導陸軍無人機訓練中心，聽取任務簡報、場地介紹及靜態裝備展示，並觀摩實兵小組作戰演練，展現國軍智慧化作戰的精實戰力，顧立雄則表示，國軍將持續推動無人機應用的全方位發展，落實國防自主目標，並強化社會防衛韌性，確保國家安全與區域和平穩定。

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

郭智輝看好川普上台我國無人機、AI與機器人商機　不會讓業者單打獨鬥

郭智輝看好川普上台我國無人機、AI與機器人商機　不會讓業者單打獨鬥

傳來寶寶哭聲！巴人外出遭以軍開槍爆頭

傳來寶寶哭聲！巴人外出遭以軍開槍爆頭

台南鹽水瀝青工廠火警　恐怖黑煙狂竄

台南鹽水瀝青工廠火警　恐怖黑煙狂竄

關鍵字：

藝術家無人機煙火蔡國強泉州紅帆

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

獨／內湖母女輕生雙亡　生前報案遭警嘲諷

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

超越大谷！大都會250億簽下索托

更多

最夯影音

更多

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面