快訊／中颱「樺加沙」海上警報發布　首波警戒範圍曝

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中度颱風樺加沙持續接近台灣，中央氣象署今（21日）日上午8時30分發布海上颱風警報，首波警戒範圍包括台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽。

根據氣象署資訊，樺加沙今天上午8時中心位置在北緯17.9度，東經126.9度，即在鵝鑾鼻的東南東方約770公里之處，以每小時14轉21公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑110公里。

氣象署指出，根據最新資料顯示，樺加沙中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅，台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，樺加沙目前為中颱上限，未來持續增強，可能在今天變成強颱，未來以西北西穿過巴士海峽機率較高，明天下午至周二影響台灣最劇烈，預估今天晚間發布陸上警報，首波陸警範圍主要為南部、東南部、恆春半島，其暴風圈預計明天下午觸陸。

受樺加沙颱風外圍雲系影響，氣象署指出，今天基隆北海岸、大台北及宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，桃園及台東有零星短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨，嘉義以南有局部大雨機率，清晨中部以北沿海地區也有零星短暫陣雨。

氣象署也說，今、明天蘭嶼、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，氣象署提醒，今天基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，台灣東半部海面、北部海面、台灣海峽北部及巴士海峽風浪將逐漸增大。