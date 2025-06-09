雲林「驛起響愛」12年串愛　今年目標百萬盈餘助弱勢

▲雲林縣驛起響愛社區關懷協會公益園遊會邁入第12年，6月14日園遊會盈餘將捐贈雲林家扶與若瑟基金會長照服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣驛起響愛社區關懷協會公益園遊會邁入第12年，今（9）日宣傳記者會中，理事長吳麗春說，45攤位已滿，更歡迎參與彩繪著色換好禮活動逛園遊會做公益，6月14日園遊會盈餘將捐贈雲林家扶與若瑟基金會長照服務，期盼籌措盈餘超過100萬元，支持家扶弱勢兒少關懷與就學、孤老殘疾，需要大家的參與。

驛起響愛公益園遊會由虎尾驛發起，匯集社會有愛有行動力的夥伴，虎尾鎮長林嘉弘表示，園遊會從最初幾個小而美的攤位萌芽，逐年吸引越來越多有愛心且願意以公益行動回饋社會的個人、店家、廠商加入，特別感謝成達食品蔡成達總經理12年來風雨無阻，尤其百特咖啡蔡曉蘋募集10餘攤位提供社福團體義賣，結合有形無形的資源。

驛起響愛協會理事長吳麗春說，園遊會吸引到居住台北的李禹陞，號召朋友圈認購園遊券，再全數捐給雲林縣內育幼院，讓小朋友也能參與暖心的園遊會。當天有精彩表演、摸彩，今年更加入林麗娟義剪團的響應，最特別林美秀老師帶來畫「扇」微「扇」的中式團扇彩繪義賣，還有年年都參與的北港媽祖炊粉、台灣鯛魚片以及成達國際花枝丸。

虎尾驛起響愛公益園遊會歡迎鄉親一起參與，愛心匯集的園遊會盈餘將贊助雲林家扶與若瑟醫院長期照顧基金，協助弱勢兒少安穩就學、困難家庭找到支持，並幫助長者、失智者、失能者與家庭獲得良好支持與照顧。

▲雲林縣驛起響愛社區關懷協會公益園遊會邁入第12年，6月14日園遊會盈餘將捐贈雲林家扶與若瑟基金會長照服務。（圖／記者游瓊華翻攝）