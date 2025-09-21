登機前行李箱打不開　桃機竟有隱藏版「開鎖服務」

▲桃園機場提供行李開鎖服務。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

不少人在機場托運行李時，臨時有取物需求，一名旅客今年9月登機前發現行李箱密碼鎖無法開啟，急忙尋求服務台協助，才發現原來機場有提供開鎖服務。桃園機場公司表示，每月平均有8件開鎖需求，常見狀況包括行李箱密碼鎖故障、鑰匙遺失等。

一名旅客今年9月於桃園機場登機前，發現行李箱密碼鎖突然無法開啟，眼看登機時間逼近，急忙尋找協助，服務台當時便聯繫技術人員，運用非破壞性方式成功為行李箱解鎖，事後更幫忙重新設定密碼，讓旅客對於這項「隱藏式服務」感到驚訝。

桃園機場公司表示，根據統計，桃園機場平均每月有8件開鎖需求，約2、3天就會遇到1件，主要原因包括旅客行李箱密碼鎖故障，轉動後仍無法打開；鑰匙遺失或放在另一件托運行李中，無法即時取出；鎖頭卡死或生鏽，導致行李箱無法打開；小孩或其他人誤鎖行李，導致原主人無法開啟等。

另外，機場公司表示，行李搬運過程中也可能因撞擊受損，導致旅客無法自行開鎖；也有旅客與家人共用行李箱，但沒告訴彼此鎖碼等。

機場公司指出，旅客登機前常見的取物需求包括行李內有行動電源、風扇、相機電池等電子用品，需要立即取出以符合登機規範；行李中有藥品或醫療器材（如胰島素、吸入器、護具等），需要緊急取用；或行李中放有證件、護照、機票，出境或登機前必須馬上取出。

機場公司指出，不少旅客也習慣登機前整理行李，像是想要重新分裝或整理行李，卻找不到鑰匙或忘記密碼；因行李超重，需要立即開啟行李箱取出部分物品；轉機或過夜時，需要從行李箱拿出換洗衣物或生活用品等。

機場公司表示，有時安檢要求開箱檢查，但旅客忘記密碼或沒有鑰匙，也會需要開鎖服務，其他像是長途飛行前，旅客需要拿出電子書、平板、電腦或其他娛樂用品等。

機場公司指出，機場服務台長年有提供開鎖服務，卻鮮少人知道，若旅客有需求，會協助通報機場內常駐的維護廠商前來開鎖，每件酌收服務費300元。