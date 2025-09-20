年年秒殺！和美實校「聽海說故事」桌曆　限量2千本9／25開搶

▲彰化縣國立和美實驗學校推出限量桌曆。（圖／和美實驗學校提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國立和美實驗學校推出桌曆，年年秒殺，今年以「聽海說故事」為主題，從150多件學生作品中精選出12幅代表作，將孩子們眼中的大海，化為一幅幅充滿生命力的畫作。這些作品不僅展現了孩子們的無限想像，更象徵著他們勇敢面對挑戰的堅毅精神。2026年桌曆限量2千本，將於25日開賣。

校方表示，國立和美實驗學校有來自全國各地的身心障礙學生，還有彰化在地的優秀高中生。對孩子們來說，「大海」不只是廣闊的想像，更是勇敢面對困難的象徵。這次入選桌曆的作品，每一幅都充滿了孩子們的真誠與勇氣。這些畫作不只是一張張圖畫，更是他們成長的印記，是人生中最珍貴的回憶。透過這些作品，我們也能被他們啟發，找回久違的勇氣，繼續向前邁進。

校方指出，來自綜合高中美工學程的陳柏翰同學，雖然因為疾病讓行動受到限制，但他卻用堅毅的心面對學習和創作。他的作品《無聲地訴說》，用大膽的筆觸畫出大海中向上游的鯨魚，就像他面對生命考驗時，永不退縮的力量。

小學部的劉禹樂同學，用複合媒材創作了《藍色海洋》。他巧妙地結合各種素材和水彩，呈現出一個繽紛多彩的海洋世界。這幅畫不只展現了孩子童趣的想像力，也傳達了他對環境保護的重視。普通高中部的鄭愷樂同學，則用電腦繪圖描繪出一個在浪花中傾聽海洋呢喃的少女。這幅畫充滿了奇幻和希望，讓看的人都能感受到青春無限的可能。

仁愛文教基金會董事長張世昌表示「這次的桌曆主題『聽海說故事』，讓孩子們在作品中說出他們的心聲。每一幅畫都充滿了無限的想像和生命力，提醒我們要用心傾聽，才能感受到那份最真誠的感動。」校長許弘憲表示「感謝仁愛基金會長年支持學校，陪伴孩子們逐夢踏實。希望社會大眾能持續給予鼓勵，讓這些孩子能無畏於限制，在人生的海洋中勇敢逐浪，活出屬於自己的精彩篇章。」