政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟鄭麗文都推九二共識　羅智強：跟中國交往才能作為跟美交往籌碼

▲ 羅智強出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨10月將改選黨主席，候選人的兩岸論述受矚目。藍委羅智強今（20日）說，九二共識、一中各表是國民黨前總統馬英九8年執政穩定昌盛的基礎，所以兩岸繼續往前走，就必須把這基礎找回來。國民黨前立委鄭麗文表示，她參選黨主席，就是要帶領國民黨粉碎台獨法西斯，在九二共識基礎上，開創兩岸和平的百年基業。孫文學校總校長張亞中則提到，他當選黨主席後，兩岸和平發展是重中之重，立刻恢復國統綱領、開啟國共論壇。

《中天新聞》20日下午舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請6名候選人中的其中4人羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌，但郝以作業上來不及而婉拒。該辯論依序分為理念表述、交互詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問、結辯時間等6階段。

▲張亞中出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

辯論會期間，張亞中提到，他當選黨主席後，兩岸和平發展是重中之重，立刻恢復國統綱領、開啟國共論壇、政治對話，希望2027年能談出和平結果，作為2028國民黨競選主軸。這場選舉不是選一個人、誰最會罵民進黨，而是能救亡圖存的黨主席，所以所有黨員都是要合作對象；黨主席掌握理念跟論述、方向，相信所有委員可以團結一起，打贏2028。

關於兩岸政策，羅智強說，九二共識、一中各表是國民黨馬英九8年執政穩定昌盛的基礎，所以兩岸繼續往前走，就必須把這基礎找回來。「今天為什麼民進黨變成一個跪美政黨，我說賴清德就是『七跪』總統。」羅智強表示，他有幸總統府工作時參戰兩岸、外交政策，曾參與談判幕僚工作非常多，從沒看過賴清德這種下跪總統，還沒談關稅，「阿拉斯加天然氣就跪了，然後國防預算先跪了，匯率先跪了，台積電先跪了」；兩岸關係為什麼重要？因為必須維持跟中國交往、和平友善、發展互動，才有辦法作為跟美交往籌碼，這是台灣身存發展基礎。

「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國。」羅智強強調，這是他對身分認同跟國家認同最核心信念，不是選黨主席才說，所以他一定做恢復兩岸和平、確保台灣安全的黨主席。

▲鄭麗文出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

鄭麗文說，國家面臨危急存亡，兩岸局勢一觸即發，捍衛中華民國是刻在國民黨DNA的天職，在此關鍵時刻，國民黨必須肩負起捍衛中華民國憲法，下架民進黨撥亂反正歷史使命。她參選黨主席，就是要帶領國民黨粉碎台獨法西斯，在九二共識基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

鄭麗文也說，但國民黨機器積弱不振、問題叢生，所以國民黨必須世代交替，讓人耳目一新，要老幹新枝，才能承先啟後，所以她主張未來要集體領導、擴大決策圈、垂直整合、橫向連結，團結最大所有力量，強調團隊作戰，讓國民黨從羊群變成獅群。

黨魁辯論館長問藍白怎合？　鄭麗文：雙方中常會決議共同頒佈實施

國民黨主席選舉將於10月18日登場，《中天新聞》今（20日）舉辦首場電視辯論會。其中有「彩蛋提問」環節，網紅館長陳之漢問到，未來藍白合如何合作？如何確保兩黨是緊密的？前立委鄭麗文表示，藍白合作一定要有互信態度，兩黨需研商一套制度，由雙方中常會決議制度，共同頒佈實施，藍白集中火力，務必贏得2026、2028大勝。以2026年縣市長選舉為例，雙方有合適的人選可以透過民調選出最適合的候選人，雙方就要全力支持，民調方式是要藍白共同選定，進行全民調與排綠民調。

拋恢復國統綱領、開啟國共論壇　張亞中：盼2027談出結果作競選主軸

藍主席辯論！羅智強喊「砲口對賴清德」　鄭麗文推九二共識、集體領導

郝龍斌缺席辯論會　邱毅暗酸：真是扶不起的阿斗

直擊／「我就是要參加辯論！」　卓伯源衝會場怒轟中天：不要臉

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

