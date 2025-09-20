跟鄭麗文都推九二共識　羅智強：跟中國交往才能作為跟美交往籌碼

▲ 羅智強出席中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨10月將改選黨主席，候選人的兩岸論述受矚目。藍委羅智強今（20日）說，九二共識、一中各表是國民黨前總統馬英九8年執政穩定昌盛的基礎，所以兩岸繼續往前走，就必須把這基礎找回來。國民黨前立委鄭麗文表示，她參選黨主席，就是要帶領國民黨粉碎台獨法西斯，在九二共識基礎上，開創兩岸和平的百年基業。孫文學校總校長張亞中則提到，他當選黨主席後，兩岸和平發展是重中之重，立刻恢復國統綱領、開啟國共論壇。

《中天新聞》20日下午舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請6名候選人中的其中4人羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌，但郝以作業上來不及而婉拒。該辯論依序分為理念表述、交互詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問、結辯時間等6階段。

辯論會期間，張亞中提到，他當選黨主席後，兩岸和平發展是重中之重，立刻恢復國統綱領、開啟國共論壇、政治對話，希望2027年能談出和平結果，作為2028國民黨競選主軸。這場選舉不是選一個人、誰最會罵民進黨，而是能救亡圖存的黨主席，所以所有黨員都是要合作對象；黨主席掌握理念跟論述、方向，相信所有委員可以團結一起，打贏2028。

關於兩岸政策，羅智強說，九二共識、一中各表是國民黨馬英九8年執政穩定昌盛的基礎，所以兩岸繼續往前走，就必須把這基礎找回來。「今天為什麼民進黨變成一個跪美政黨，我說賴清德就是『七跪』總統。」羅智強表示，他有幸總統府工作時參戰兩岸、外交政策，曾參與談判幕僚工作非常多，從沒看過賴清德這種下跪總統，還沒談關稅，「阿拉斯加天然氣就跪了，然後國防預算先跪了，匯率先跪了，台積電先跪了」；兩岸關係為什麼重要？因為必須維持跟中國交往、和平友善、發展互動，才有辦法作為跟美交往籌碼，這是台灣身存發展基礎。

「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國。」羅智強強調，這是他對身分認同跟國家認同最核心信念，不是選黨主席才說，所以他一定做恢復兩岸和平、確保台灣安全的黨主席。

鄭麗文說，國家面臨危急存亡，兩岸局勢一觸即發，捍衛中華民國是刻在國民黨DNA的天職，在此關鍵時刻，國民黨必須肩負起捍衛中華民國憲法，下架民進黨撥亂反正歷史使命。她參選黨主席，就是要帶領國民黨粉碎台獨法西斯，在九二共識基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

鄭麗文也說，但國民黨機器積弱不振、問題叢生，所以國民黨必須世代交替，讓人耳目一新，要老幹新枝，才能承先啟後，所以她主張未來要集體領導、擴大決策圈、垂直整合、橫向連結，團結最大所有力量，強調團隊作戰，讓國民黨從羊群變成獅群。