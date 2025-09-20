　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕、韓國瑜、柯文哲2028都要選？　藍黨魁參選人強調制度與無私

▲▼張亞中、鄭麗文、羅智強20日出席中天電視主辦的「國民黨主席大辯論」。（合成圖／記者李毓康攝）

▲張亞中、鄭麗文、羅智強20日出席中天電視主辦的「國民黨主席大辯論」。（合成圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉電視辯論會，羅智強、鄭麗文、張亞中交鋒，提問的前立委蔡正元關心2028若有盧秀燕、韓國瑜，民眾黨也有柯文哲，要如何處理？張亞中主打「公平初選、嚴格檢驗」；羅智強則回應，當選主席的話，在黨內會開始進行意見徵詢，建立機制，「至少要請9家民調公司做民調，然後決定內部提名程序」；鄭麗文則強調制度與誠信，呼籲藍白須共同遵守規則，避免主席私相授受。

辯論會的第四階段為「犀利提問」，蔡正元提問「面對2026選舉，如果黨內有2人以上爭取提名，舉例新北市李四川、洪孟楷，民眾黨有黃國昌，會如何具體處理？2028總統選舉，假設黨內有盧秀燕和韓國瑜爭取，民眾黨有柯文哲，　會如何具體處理？還有不分區立委名單？」

張亞中說，如果總統有盧秀燕、韓國瑜等其他候選人，他會扮演公平公正的初選，電視辯論非常嚴格，不僅陳述意見，還要社會檢驗，做為黨主席，他會給總統候選人統一指揮、統一打造；新北市選舉，國民黨是主體、民眾黨也是主體，國民黨要先有候選人，再與民眾黨溝通、互動比民調，至於後續的民意調查的方式，都要與國民黨、民眾黨雙方討論。

不分區的提名，張亞中說，絕對是非常著要，需要要考慮到國民黨戰鬥力的人選，需要經過各方推薦，內部也要有協調委員會，共同討論誰是最優秀的，過程中要考慮到職業，讓民眾肯定的優秀代表，這是國民黨形象指標。

張亞中說，如果是主席，會在一年前，就會公布所有的辦法，以及跟白色力量進行的互動找到彼此可以接受的辦法，讓大家可以有時間準備，一定可以找出最優秀的候選人。

羅智強說明，總統部分國民黨內階段，再來才是藍白階段，雖然現在共主是盧秀燕，但是黨主席一樣會有意見徵詢，能富眾望的人選意願本身很重要，徵詢意願很重要，他會透過9家民調公司進行民調，包含中時、艾普羅、tvbs、東森、美麗島、台灣民意基金會進行民調，還是要經過黨內的制度程序來進行，藍白之間如果有辦法，在2028年之前修正「總統二輪決選制」的話，藍白可以透過制度選出人選，但如果沒有辦法修憲修法，但是就要進入相互協調機制。

羅智強說，地方首長部分，現任保障是合理的，民眾黨希望挑戰，大家也會有個默契，跟民眾黨協商、坐下來談機制；不分區提不好，總統都會掉，所以不分區全部交給總統決定，就可以確保品質。

鄭麗文說，不分區是強化整個黨的戰力，對於整個黨來說非常重要，制度非常重要，黨內有現成提名不分區的辦法，不要疊床架屋、不要貫徹自己的制度，一切回歸黨的制度，要培養年輕人才，重視資深委員，台商、僑胞、學術的人才，必須完整的代表性，不分區提出來要有助於總統參選，未來總統的施政，委員會裡面要有主席跟總統共同主持，最後也要有黨的機制，由中央委員投票決定，產生夢幻名單。

鄭麗文說，制度一但確定，誠信很重要，藍白合未來可不可以順利，取決於兩黨主席誠信，講好的制度不可以再改，也不可以違反制度，透過兩黨中常會，確定制度後，依照遊戲規則走。

鄭麗文說，黨內提名若有盧秀燕、韓國瑜，絕對不可以主席私相授受，即便盧秀燕再怎麼高，也不可以主席現在就欽定人選，既然眾望所歸，就一定經的起初選的考驗，所以總統還是要有公開制度，至於藍白合作還是最重要的課題。
 

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

