百倍罰鍰！美濃「大峽谷」延燒　綠委提修法：盜採砂石最重罰5億

記者杜冠霖／台北報導

針對美濃盜採砂石案，綠委賴瑞隆昨（19日）提出《土石採取法》修法條文，也已送出成案，將罰鍰由現行100萬元以上、500萬元以下，提高為1,000萬元以上、5億元以下，若未改善，按日罰1千萬、違法機具一律強制沒入。賴瑞隆表示，盜採行為嚴重破壞水土環境、危害農業與國土保育，必須以強硬態度嚇阻，讓不法集團無利可圖、無機可乘。

賴瑞隆表示，新的修法版本，直接把未經許可採取土石的罰鍰上限拉到5億元，並把按日連續罰提高到1,000萬元以下；同時，不論機具屬於誰，一律沒入，來一台扣一台、來兩台扣一雙，徹底堵住漏洞，守護高雄水土安全。

賴瑞隆要求各機關嚴辦，呼籲司法檢調加速偵辦，對於盜採並回填廢棄物的惡劣行徑，不僅要追究刑責與民事賠償，更要同步啟動整復、確保環境安全。他呼籲立法院加速修法加速朝野協商，一個月內完成三讀，回應人民期待，也強力嚇阻不法集團，保護家園國土安全。

賴瑞隆表示，他提出的《土石採取法》修法版本三大重點如下：第一、重罰未經許可採取土石：罰鍰由現行100萬元以上、500萬元以下，提高為1,000萬元以上、5億元以下，並提高未依主管機關要求整復、清除的按日處罰金額，由每日由現行10萬元以上、100萬元以下，提高為100萬元以上、1,000萬元以下。

第二、違法工具全面沒入：涉案之設施、機具、船舶一律沒收；經判決沒收確定後，得依個案情節拍賣、變賣、無償留供公用、廢棄或其他適當處置。第三、預防措施全面加強：違反計畫與安全措施罰鍰加重4倍、未依規定整復罰鍰加重10倍、不遵守停工處分最高可罰1億元。

修正草案條文部分，第36條：「未經許可採取土石者，處新臺幣1,000萬元以上5億元以下罰鍰；……屆期仍未遵行者，按日連續處新臺幣100萬元以上1,000萬元以下罰鍰至遵行為止，並應沒入其設施或機具。」第37、38、39條：配合第36條整體提高罰則，全面調升各項罰鍰區間，維持體系一致與比例原則。