獨／申請自來水大增！美濃大峽谷嚴重污染地下水　無良吞地手法曝

▲美濃大峽谷超挖達20米逾7層樓高度，水平線農地上怪手可看出離譜超挖深度。（圖／民眾提供）

記者張君豪／高雄報導

高雄美濃地區爆發盜採砂石業者勾結營建業者，長期開挖農地盜採有價值的河床沖積帶來的巨石，這些優質河川沉積岩可透過砂石場粉碎加工成為優質建材、級配和混泥土原料，不肖業者開挖農地超過20公尺並回填從中南部建案工地收來的營建廢棄物，美濃地區諾大良田及水質清澈的溝渠變得污穢泥濘不堪，甚至連美濃向來引以為傲的優質好水都逐漸變質。

當地農民透露，美濃是台灣最大的水蓮產區，水蓮生產需引乾淨的灌溉用水培養，美濃具備無污染水質清澈的自然環境，水蓮作物產量佔全國產量8成以上，年產值逾4.5億元，如今好山好水正在變調，鄉民苦不堪言，部分有識農民拒絕賤賣農地，深恐清淨家園遭廢土污染。

但道高一尺魔高一丈，若當地農民不願低價賤售農地，盜採集團就化整為零，收購不配合農戶周遭土地，然後無視農地上珍貴的作物一併開挖，合法良善的年邁地主農民根本無法務農，業者擺明欺負年邁農民不諳法規求助無門，也難怪橋頭地檢署檢察長張春暉16日率隊到美濃會勘，卻遭遇農民攔車申冤，居民表示當地濫挖砂石回填廢土持續逾2年，大型機具車輛出入造成居民車禍、摔傷，要求檢察官辦到底。

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

而且回填廢棄物的惡果早已發生，當地農產品產量開始銳減，種植果樹無法開花結果，連美濃知名優質的天然清澈溝渠水源、乾淨地下水都因美濃大峽谷超挖20米破壞地下水體，當地老人家發現近兩年，美濃當地原本清澈的溝渠和地下水井都化為污濁泥漿不堪使用，導致美濃當地近兩年申請台水安裝自來水管線人數大增。



昔日以養生好山好水聞名全國的美濃珍貴純淨地下水體早被盜採集團破壞殆盡不堪使用。違法開發業者金主賺大錢，造成永久破壞自然生態的惡果，卻得美濃當地居民共同承擔。

