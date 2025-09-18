　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠拍板「禁大咖條款」！高雄3選將看板全面撤換　僅她沒影響

▲▼高雄市長初選看板。（圖／記者賴文萱攝）

▲為爭取高雄市長提名，選將紛紛高掛看板。（圖／記者詹詠淇攝）

記者賴文萱／高雄報導

備戰2026地方大選，民進黨中執會決議祭出「禁大咖條款」，包含總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音等，都需下架，維持公平。對此，表態參選高雄市長初選的立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今（18日）回應將會進行調整，僅林岱樺未受影響，強調「從不為難大咖，不以拼湊的照片，逼他們選邊站」。

民進黨秘書長徐國勇昨表示，爭取提名的同志們，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。下架時間會在下周選對會進行討論。而據了解，民進黨選對會第3次會議將在下周三中常會後召開。

▲▼立委賴瑞隆推出全新運動風看板。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼賴瑞隆推出全新運動風看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼立委賴瑞隆推出全新運動風看板。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆回應，會配合禁大咖條款，未來會陸續更換他跟總統同框的看板，他今天也在自由黃昏市場掛設以「穩重、推進」為主軸的全新運動風競選看板，因為自己過去曾是鉛球選手，會用運動家的拚勁，為市民全力以赴。他透露，之後還會推出其他不同風格的看板，不會只有運動風。

▲▼林岱樺、邱議瑩回應禁大咖條款。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱議瑩回應禁大咖條款，約有60-70面看板需更換。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩表示，配合黨中央的要求，她近期將更換與總統合掛的看板，約有60、70面，新看板將以個人為主，傳達新的訴求與理念，讓市民看見她承擔責任、帶領前行的決心。

▲▼立委許智傑將撤換與總統同框看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲許智傑將配合調整看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑則指出，合體看版要汰換確實是個大工程，當然他會100%尊重選對會對於初選辦法的決議並配合，初選時程越來越近，本周六競選辦公室即將成立，他會繼續努力，贏得黨內初選最後的勝利。

▲▼林岱樺、邱議瑩回應禁大咖條款。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林岱樺回應禁大咖條款，表示從不為難大咖，逼他們選邊站。（圖／記者賴文萱翻攝）

林岱樺回應，選舉要靠自己打拚，才能得到市民認同，不需要逼正副總統等大咖們選邊站。因此，從決定參選市長以來，所有的參選人裡面，只有林岱樺不為難大咖，從不以拼湊的照片，逼他們選邊站，這是誠信、也是自信。畢竟，市民最大。

林岱樺相信，以正副總統的高度，也不會介入黨內初選。未來的大選，賴清德總統和陳其邁市長在中央和地方努力施政，就是對黨籍提名人最好的助選。

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

隨著民進黨2026地方選舉初選日程越來越近，外界也更加關注高雄市長選情，根據一份近期綠營內部民調顯示，民進黨四位參選人中，邱議瑩在政黨對比中，獲得81.4%民進黨支持者的支持，明顯領先其他參選人；全體支持度亦以44.2％穩居領先群。

震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

震傳媒民調／40.4%民眾認柯文哲不清白　56.9%稱有政治力干預司法

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

光復節之亂　蔣：看來賴清德不讓黨公職放假

光復節之亂　蔣：看來賴清德不讓黨公職放假

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

