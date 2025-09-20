追分站「電子看板」爆紅！台鐵副站長自掏腰包設計　日客3度朝聖

▲台鐵追分站副站長李晁鳴設計出的電子看板，因具美感且資訊貼心，在社群爆紅。（圖／facebook粉絲專頁：雙魚的海邊提供）

記者李姿慧／台北報導

在台鐵服務15年的追分站副站長李晁鳴，日常工作守護列車安全運轉，下班後化身工程師，從不懂到自學程式，不花公帑完成一套具美感且資訊一目了然的「電子資訊看板」，這份帶著溫度的設計在社群Threads爆紅，還有日本旅客3度朝聖。

在台鐵追分站，旅客如今能透過一套電子資訊看板，清楚掌握班次、月台與停靠站，不必再焦急追問站務人員，這項貼心設計並非官方標配，而是副站長李晁鳴自學程式、自掏腰包建置的成果。李晁鳴任職台鐵15年，從台北電務段技術助理起家，做過號誌維修、列車長、台鐵總局人員，2021年底起擔任追分站副站長。

李晁鳴熟悉運輸營運，但不懂程式設計，卻為了台鐵和旅客，人生過了40歲才誤打誤撞開啟學習程式語言的開端。他笑說：「雖然他是電資類出身，但他學生時代最不愛寫程式，才選擇光電類發展。」沒想到多年後，卻因服務旅客的初衷，讓李晁鳴再次回到程式設計的世界。

讓李晁鳴萌生自行設計電子看板的念頭，源自旅客最常問台鐵第一線人員的問題：「幾點有車？在哪裡搭？會不會到他要去的地方？」台鐵車種複雜且跨越多個縣市，無固定停靠月台，各車次停靠站不同，即便多數車站設有列車資訊電子看板，旅客卻無法從中得知搭乘車次停靠哪些車站，僅能靠開口問才能確認，也曾發生旅客發現搭乘班次停靠另一個月台，竟直接躍入軌道強行跨越至另一個月台搭車，險象環生。

2022年李晁鳴到日本東京旅行時，看見日本各站以LCD螢幕取代傳統字幕機，且提供更直觀的旅客資訊，讓他深受觸動，於是，他決定學會程式設計，把心中理想的畫面化為真實。

▲▼台鐵追分站副站長李晁鳴自掏腰包設計的電子看板爆紅。（圖／台鐵公司提供）

「最大困難就是—我根本不會寫程式。」李晁鳴靠著網路、YouTube與AI工具摸索，從零開始學習程式語言邏輯。沒有經費支援，他自掏腰包，以僅16%廠商報價的費用就完成建置，並趁地下道工程進行時，提前規劃網路通信，降低安裝難度。

看板設計支援中、英、日三語，顯示班次、停靠站、誤點資訊，還以顏色區分路線，讓資訊一目了然。而追分站的電子看板也在Threads爆紅，有網友直呼「優秀到瘋掉！真希望能用在全國！」、「大推，真的非常實用，給台鐵小小員工按讚」。

沒想過提供旅客一目了然資訊的初衷所設計電子看板，竟在社群爆紅，李晁鳴說，「他只是把對所見理想的憧憬，轉變成可以努力的實現動力，再延伸思考還能為大環境改變什麼，這股正向力的回饋，能成為實現的動機。」

▲台鐵追分站副站長李晁鳴不花公帑設計電子看板且自行佈線安裝。（圖／台鐵公司提供）

台鐵小員工自掏腰包設計的「電子資訊看板」今年2月系統上線後，旅客詢問次數明顯下降，「往彰化的嗎」、「這班白沙屯有停嗎」等詢問已減少。許多遊客、鐵道迷甚至專程來拍螢幕，還有日本旅客因看到日文介面而感到驚喜，甚至三度造訪朝聖。而看見旅客透過電子看板獲得他們想確認的答案，李晁鳴說，「這對他而言就是最大的回饋。」

目前電子看板提供的系統介面僅完成他理想整體建置藍圖的35%，李晁鳴希望未來還能引入晚點資訊、優化演算與精準顯示，並期待與台鐵資料庫串接，持續提升實用性。他認為，候車行為和心理是一門學問，公共資訊應成為「有效溝通的通用語言」，讓旅客在陌生環境也能安心乘車。

從「不懂程式」到設計出「具溫度的電子看板」，李晁鳴笑說，身為理工人的浪漫，「就是敢作異想天開的夢，期待改變，並用行動去實現。」