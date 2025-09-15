網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

▲有網友分享「台鐵偏方」欺騙站務員遺失車票。（示意圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

有網友在社群平台發文分享「台鐵偏方」，聲稱只要搭車時買最便宜的短程票，抵達目的地後再謊稱車票遺失，補票時只需支付較近站的票價，就能用低價完成長途旅程。對此，台鐵表示，此做法實務上較不可行，補票時站務員會詢問搭乘站資訊，防止旅客虛報站點。

有網友自稱「偏方研究者」，近日在Threads分享一套自己研究出的「台鐵偏方」，並表示，自己常從高雄往返台北，月底手頭緊時就會買短程車票進站，抵達台北後向站務員謊稱車票弄丟，並隨口報出距離台北較近的車站，如浮洲、南樹林或樹林，只需補繳幾十元便能出站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友更自爆曾經「實測12次，成功9次」，並指出，台北往返高雄每趟600多元，若僅補這些較短程的站點僅需付幾十元，多搭幾次就省很多，但只能搭乘區間車。

對此，台鐵表示，旅客若是電子票證刷卡失敗、漏刷卡，補票時需自啟程站補給加收2分之1票價，舉例來說，若旅客搭乘一列自新竹開往基隆列車，其在浮洲站上車、台北站下車，補票時就需收取新竹至台北1.5倍票價。若是遺失實體票，則是重購原車票。

台鐵指出，實際上補票流程並非網友所說如此簡單，若旅客宣稱車票遺失，站務員多會詳細詢問其上車站資訊，如搭乘月台、檢票口、時間等測試，且電子票證也能查詢其前6筆刷卡紀錄，防止旅客虛報搭乘站點，避免補票機制遭濫用。

台鐵也說，多數旅客高雄到台北會選擇對號列車或高鐵，長途搭區間車的情況相當罕見，若遇到類似狀況，站務員通常會提高警覺，不易被輕易蒙混過關。

台鐵強調，為防止旅客逃漏票行為，採取旅客應購票進站車、列車上查驗票、補票加收制度及電子票證進出站驗票資料比對等措施，依據台鐵旅客運送契約第23點規定，無票乘車或持用失效票乘車者，應補收票價或票價差額，無正當理由者，並得加收票價或票價差額50%。

台鐵也呼籲，旅客應依規購票乘車，如以不正當方式取巧乘車，除依前述規定補票外，經常違規者將依法移送警察機關究辦。