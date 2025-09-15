　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

▲▼台鐵,火車,台鐵北返,台鐵人潮。（圖／台鐵提供）

▲有網友分享「台鐵偏方」欺騙站務員遺失車票。（示意圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

有網友在社群平台發文分享「台鐵偏方」，聲稱只要搭車時買最便宜的短程票，抵達目的地後再謊稱車票遺失，補票時只需支付較近站的票價，就能用低價完成長途旅程。對此，台鐵表示，此做法實務上較不可行，補票時站務員會詢問搭乘站資訊，防止旅客虛報站點。

有網友自稱「偏方研究者」，近日在Threads分享一套自己研究出的「台鐵偏方」，並表示，自己常從高雄往返台北，月底手頭緊時就會買短程車票進站，抵達台北後向站務員謊稱車票弄丟，並隨口報出距離台北較近的車站，如浮洲、南樹林或樹林，只需補繳幾十元便能出站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友更自爆曾經「實測12次，成功9次」，並指出，台北往返高雄每趟600多元，若僅補這些較短程的站點僅需付幾十元，多搭幾次就省很多，但只能搭乘區間車。

對此，台鐵表示，旅客若是電子票證刷卡失敗、漏刷卡，補票時需自啟程站補給加收2分之1票價，舉例來說，若旅客搭乘一列自新竹開往基隆列車，其在浮洲站上車、台北站下車，補票時就需收取新竹至台北1.5倍票價。若是遺失實體票，則是重購原車票。

台鐵指出，實際上補票流程並非網友所說如此簡單，若旅客宣稱車票遺失，站務員多會詳細詢問其上車站資訊，如搭乘月台、檢票口、時間等測試，且電子票證也能查詢其前6筆刷卡紀錄，防止旅客虛報搭乘站點，避免補票機制遭濫用。

台鐵也說，多數旅客高雄到台北會選擇對號列車或高鐵，長途搭區間車的情況相當罕見，若遇到類似狀況，站務員通常會提高警覺，不易被輕易蒙混過關。

台鐵強調，為防止旅客逃漏票行為，採取旅客應購票進站車、列車上查驗票、補票加收制度及電子票證進出站驗票資料比對等措施，依據台鐵旅客運送契約第23點規定，無票乘車或持用失效票乘車者，應補收票價或票價差額，無正當理由者，並得加收票價或票價差額50%。

台鐵也呼籲，旅客應依規購票乘車，如以不正當方式取巧乘車，除依前述規定補票外，經常違規者將依法移送警察機關究辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

網友自爆「省錢偏方」詐騙車票遺失　台鐵：實務上難行

烘衣機變火源？專家揭「3大隱形殺手」　衣物殘留精油恐自燃

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝：警察超爛

醫師女兒能上北一女「選報考大安高工」！486先生：更有競爭力

雙金得主長笛音樂家華姵跨界再創佳績　Podcast節目入圍第四屆客聲獎

「等你們全家回國」才能發考卷　老師無奈吐原因！全場吵翻了

「國民岳父」蔡詩萍大方曬愛女美照！網暴動喊：根本就是女團

來自苗族新住民愛上宜蘭慵懶步調　賣起家鄉特色「衢州烤餅」將回憶中的滋味分享出去

福登頭槌建功、哈蘭德梅開二度　曼城德比大戰3比0完封曼聯

4個月大愛犬突遭鱷魚咬住拖走　女徒手狂打1部位成功救回

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

生活熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

可能有颱風！　最快生成時間曝

天母排隊神店-1！老地方牛肉麵熄燈

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

打民進黨「燒光上億身家」　館長喊沒錢：以前挺綠生意很好

更多熱門

相關新聞

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

交通部推動台鐵和高鐵駕駛艙加裝監視器，繼高鐵企業工會表態反對並揚言不排除以任何方式抗爭到底後，由台鐵司機員組成的全國火車駕駛產業工會也表態反對了，直言現已有相關錄音和影像紀錄器可滿足事故調查，無須再對駕駛額外監控，應提高設備可靠度和建立安全文化，而非流於形式化的監控。

台鐵10月起「北中增4班新自強號」直達車　最快1小時50分抵達

台鐵10月起「北中增4班新自強號」直達車　最快1小時50分抵達

台鐵招58名電務助理技術員　月薪最高4.7萬＋4.4個月獎金

台鐵招58名電務助理技術員　月薪最高4.7萬＋4.4個月獎金

列車沒車長、司機員跑錯站　台鐵「2周連3起漏乘」祭懲處

列車沒車長、司機員跑錯站　台鐵「2周連3起漏乘」祭懲處

台鐵3連假再加開30班次　9/16起開放訂票

台鐵3連假再加開30班次　9/16起開放訂票

關鍵字：

台鐵車票遺失

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面