俄米格-31侵犯領空　愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

▲俄羅斯米格-31（MiG-31K）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）今天透露，俄羅斯3架米格-31戰鬥機（MiG-31）非法闖入該國領空，事件持續約12分鐘。愛沙尼亞政府已決定依北約第4條款要求召開緊急會議，並呼籲國際社會採取強硬措施應對俄羅斯挑釁。

麥克爾在社群平台X上表態，稱這次領空侵犯完全不容接受。他表示，愛沙尼亞已啟動北約第4條款程序，要求盟國展開磋商，以應對這次直接威脅其領土安全的事件。根據第4條款規定，當任何成員國認為自身安全或政治獨立受到威脅，就有權要求召開緊急會議。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）隨後回應，強調盟軍的反應快速且果斷。他透露，已與麥克爾討論相關情況，並重申北約將全力支持愛沙尼亞。呂特的聲明顯示出北約對俄羅斯行為的嚴正態度，也反映出盟軍對此事件的高度關注。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則強烈譴責俄方擾亂歐洲穩定的行為。他在X發文指出，這次挑釁並非偶然，而是俄羅斯針對歐洲及北約的一系列系統性行動。他呼籲國際社會採取更嚴厲的經濟制裁，並加強對烏克蘭的軍事支持，以抵制俄羅斯持續擴大的侵略行動。