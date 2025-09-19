台南地檢署舉辦榮譽觀護人成長研習　深化柔性司法能量

▲台南地檢署於9月19日舉辦榮譽觀護人第三次成長訓練研習活動，邀請王東碧與王琮欽理事長帶領輔導團隊指導，黃銘瑩主任檢察官開幕致詞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署於19日，在地檢署9樓大禮堂舉辦「榮譽觀護人第三次成長訓練研習活動」，邀請中華民國榮譽觀護人協進會聯合會王東碧理事長及橋頭榮譽觀護人協進會王琮欽理事長帶領輔導團隊蒞臨指導。

▲中華民國榮譽觀護人協進會聯合會王東碧理事長致詞。

▲台南榮譽觀護人協進會段澎湃理事長致詞。

榮譽觀護人是協助地檢署推動柔性司法的重要資源，檢察長鍾和憲特別重視觀護人訓練，除個別諮商與輔導技巧外，亦著重社會連結及資源整合課程。今年研習活動由黃銘瑩主任檢察官代表鍾檢察長主持，強調柔性司法需群策群力推展，透過團體個案研討與經驗交流，分享成功輔導案例，並探討地方資源連結的實務經驗，協助觀護人在溝通與聯繫上更為順暢。

▲橋頭榮譽觀護人協進會王琮欽理事長講述課程。

▲橋頭榮譽觀護人協進會林蕙珠老師講述課程。

研習過程中，參與觀護人互動熱絡，既有感動也有歡笑，充分展現協助地檢署推動觀護工作的多元面向。活動結束後，期待觀護人將學習到的寶貴經驗帶回日常工作，與地檢署共同完成柔性司法的重要使命。

▲佘主任觀護人介紹李俊賢律師。