南崁圳變乳白色兇手抓到了！豆乾工廠亂排廢水　環保局火速稽查

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局今（19）日接獲民眾檢舉指稱，桃園區春日路1388巷有排放不明白色廢水情事，環保局立即派遣4名稽查人員到場稽查，短短3小時內揪出某豆乾工廠為污染源，該公司未經處理即將乳白色廢水直接排放至南崁溪內，嚴重污染水體。環保局強調，豆乾工廠違規排放汙水行為，最高可處新台幣300萬元罰鍰，環保局已責令業者限期改善，展現迅速執法、從嚴究辦之決心。

環保局指出，稽查人員抵達桃園區春日路現場勘查時，發現該處排水來源為南崁圳灌溉系統，經初步檢測雖未出現重大異常，但因上游混入部分生活污水，導致水色略呈微黃。為查明污染源頭，稽查人員沿南崁圳上游逐一清查事業單位，最終發現當地某豆乾工廠正在製造豆干過程中，將產生之廢水未經妥善處理直接排入廠外雨水箱涵，直接排入南崁溪，造成水體灰白混濁且散發異味，已違反水污染防治法規定，稽查人員蒐證後當場告發，並依法究辦。

環保局強調，針對此類違法行為將從嚴查處，並要求業者限期改善，屆時如未完成改善，將依法按次處罰。環保局將於限期內持續派員進行複查，確保改善落實，避免污染再度發生。此外，環保局污染監控中心亦同步加強水質監測及異常狀況追蹤，透過監控數據比對及預警機制，輔助稽查單位迅速掌握污染異常，提升防堵污染的效率。

此外，針對部分民眾反映南崁圳地下加蓋段時有異味問題，環局已向農業部農田水利署調閱相關灌排渠道圖資，後續將持續深入調查，從源頭改善環境品質，解除民眾困擾。

環保局呼籲，維護環境品質需全民共同努力，民眾若發現污染行為，請立即撥打公害陳情專線：0800-066666通報，共同守護桃園優質生活環境，同時提醒業者，環保稽查全年無休，切勿心存僥倖，以免因違規受罰重創企業形象。