社會 社會焦點 保障人權

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄近期爆發「大樹光電板吃山林」、「美濃大峽谷」等案，引起大眾關注，高雄市長陳其邁今日重話重申，市府執法過程一定嚴查嚴辦決不寬貸。但今（9）日又爆出大樹山區遭濫墾，山林「光禿一片」慘案，對此，高市府強調，針對大樹統嶺603地號違規，行為人已遭起訴追責，後續將要求依法改善。

針對「美濃大峽谷」爭議，陳其邁今被問及市府除了開罰外，後續還有什麼更積極的作為？他強調，不管是盜採砂石或者是相關廢棄土方的非法掩埋，高雄市政府再三重申，執法過程一定會嚴查、嚴辦，絕不寬貸。

陳其邁說，市府會配合檢方進行聯合稽查，其中，如果農地被超挖土方販售，市府將要求地主限期履行責任，如果沒有履行責任，那市府就代履行，並且拍賣土地，相關查獲的機具一律予以查扣，不返還相關行為人。

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」，高市府與檢方聯合稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，也包括落實不管是相關土石法規、或廢清法等，若有違法情事一律移送法辦。 高雄市政府跟橋檢也成立聯合稽查小組，務必在相關的農地應該要回歸農地使用，若有違反相關法令情事，在定期包括巡檢及相關科技執法，配合聯合稽查小組來落實整個查緝工作的進行。

不過，今日又爆出在大樹區一處偏遠林地遭到濫墾，民眾及驚見整片山頭光禿禿，當地居民透露，最近常有大卡車在該處進出，甚至還派專人駐守看管，現場戒備森嚴，疑似在傾倒廢棄砂石。

高雄市水利局今日則澄清，大樹區統嶺603地號土地早已列管為違規地號，2019年及2020年間，水利局已分別就其違規堆置土方行為，依水土保持法裁罰兩次，合計20萬元，並明確要求土地所有人移除堆置土方，此案相關事證當時已移送司法單位偵辦，行為人已遭起訴追究刑責。

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，今年6月19日，環保局會同相關單位再度進行聯合勘查，發現該地仍有土方堆置情形，水利局依法再次進行裁罰土地所有人，並再次移送法辦。

市府強調，對於任何違反水土保持法規之行為，均秉持依法行政、嚴格查處的立場，並將持續追蹤後續處理情形，絕不寬貸。

▲▼大樹又見「山林遭剃頭」，市府水利局澄清。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大樹又見「山林遭剃頭」，市府水利局澄清。（圖／記者賴文萱翻攝）

檢方則表示，經查該地號業經本署檢察官於2020年開始偵查後，於2022年8月16日以110年度偵字第8593號提起公訴，經橋頭地院於2024年11月04日以111年度審訴字第484號判決有罪確定，轄區若有違反廢棄物清理法情事，本署將指派檢察官嚴加查辦。

09/08 全台詐欺最新數據

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

