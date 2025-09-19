頂新和德力挺女子棒球　接棒未來女棒寫下七連霸傳奇

▲接棒未來女子棒球隊完成七連霸，再度展現堅強實力。（頂新和德文教基金會提供，下同）



生活中心／綜合報導

2025年大甲媽祖全國女子棒球錦標賽於9月18日在台中萬壽棒球場圓滿落幕，由頂新和德文教基金會長期支持的「接棒未來女子棒球隊」以15：5擊敗臺體大，成功奪下冠軍，在十支參賽隊伍中脫穎而出完成七連霸(首年隊名為頂新和德)，並囊括四項個人獎「教練獎」、「投手獎」､「全壘打獎」和「最有價值球員獎」，再次展現堅強實力；同樣基金會贊助的「元夢女子棒球隊」則以一分之差惜敗獲得殿軍。

▲頂新和德文教基金會長期支持女子棒球，協助「接棒未來女子棒球隊」安心追夢。

2025年亞洲女子棒球錦標賽（BFA）代表隊，將由本次選拔賽各隊菁英球員組成，10月將前往杭州蕭山參賽，力拼晉級2026年世界盃會外賽，為台灣爭光。其中「接棒未來女子棒球隊」與「元夢女子棒球隊」可望有多人入選，最終28人名單將在中華棒協官網公布，兩隊期盼延續選拔賽的好氣勢，在亞洲舞台再創佳績，讓台灣女子棒球持續茁壯。

▲球員在賽場上全力拚戰，勇奪冠軍並榮獲多項個人獎項。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充自2019年便關注台灣女子棒球發展的困境，看見許多體育界前輩默默奉獻、不求回報，因此決定盡一份心力，協助成立「接棒未來女子棒球隊」。七年來，基金會秉持理念持續支持，希望打造完整的棒球經濟生態圈，讓基層棒球、女子棒球、職業棒球能彼此連結、共同成長。「接棒未來女子棒球隊」領隊謝榮瑤表示：「很感恩魏創辦人除長期經費支持外，也媒合集團內外資源鼎力相助，讓球員們能安心追夢，期盼她們能夾帶這股連霸氣勢挑戰亞洲盃，為台灣女棒寫下新的篇章。」

▲接棒未來女子棒球隊多位球員有望入選中華隊，期盼在亞洲盃再創佳績。

接棒未來女子棒球隊副隊長黃佩真，曾於上一屆亞洲盃及世界盃入選代表隊，今年在選拔賽中同樣奮力表現，並敲出全壘打，勇奪全壘打獎，高機率可再次入選中華隊。她激動表示：「因為頂新和德文教基金會一路支持，讓我們擁有更好的訓練環境與資源，期許這次能順利入選代表隊，在亞洲盃搶下好成績，為台灣爭取榮耀。」

2025年亞洲盃女子棒球錦標賽(2025 IV BFA Women's Baseball Asian Cup)，將於2025年10月17日至10月23日於杭州蕭山舉行。更多女子棒球與偏鄉棒球消息，以及此次亞洲盃賽事即時資訊，請鎖定「接棒未來」粉絲專頁：https://www.facebook.com/baseonfuture/