直衝百年醬油廠、葡萄莊園！魏應充化身超強業師　傳授經營心法

頂新和德基金捐助人代表魏應充今(9)日以「業師」身分直奔兩大青創基地——百年醬油老廠「新和春」與科技農業「路葡萄莊園」。面對面與青年創業家分享實戰經驗，還直接點出關鍵突破方向，讓年輕團隊直呼「真的太值了！」

魏應充的第一站，是創立於1921年的「新和春醬油」。這家已經傳承到第四代的老字號，現在由年輕的張又升接手。魏應充不僅仔細了解他們堅持百年的「乾式釀造工藝」，更以自身經營經驗，針對百年品牌如何創新突破給出具體建議。

緊接著魏應充轉往埔心鄉的「路葡萄莊園」。這裡可是彰化超夯的觀光景點！第三代黃俊仕投入十多年，建置全自動化溫室系統，不僅穩定葡萄產量，還打造出長達400公尺的葡萄藤隧道，成為IG爆紅打卡點。魏應充特別稱讚他們把傳統農業變成觀光財的創新思維，還分享如何把「體驗經濟」做得更深入。

被問到為什麼要親自跑來訪視這些青創團隊，魏應充表示「好食好事基金會從2022年開始推動食農創生計畫，就是要幫農村打造『青年返鄉的希望工程』！」他強調，這些年輕人代表土地的新力量，基金會要做的不是替他們決定方向，而是「把舞台搭起來，把資源導進來，讓他們少走冤枉路」。

魏應充還加碼透露「我每年都會親自來訪視，一方面了解他們的需求，一方面分享經驗。希望基金會真的能幫到他們，讓年輕人回鄉」這句話讓在場的青年創業家都感動不已。

好食好事基金會自從2022年推動食農創生計畫以來，已經協助28家青年團隊，提供了84次專屬輔導、360人次培訓，更厲害的是成功募資超過489萬元，達成率竟然高達226%。今年度還以「食農新四力」為主題，選出八組團隊進行六個月密集輔導，從傳統工藝、智慧農業到品牌再造全面包辦，就是要幫這些青年團隊把產品賣出去、讓地方產業活起來！

