　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從「不能哭」到「拒當唯一養家者」：男性新價值崛起

▲▼男性,男子氣慨,有毒,觀念,價值,性別,平權。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲現代男性逐漸擺脫『不能哭、一定要強悍』的舊式束縛，展現更真實與多元的自我。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

過去「男人就該堅強不流淚」、「一定要養家當頂梁柱」等傳統觀念，長久以來深深烙印在社會文化中。然而隨著時代改變，男性對於「男子氣概」的定義也逐漸翻轉。如今，愈來愈多男人選擇擁抱真實的自己，懂得表達情感、追求平等關係，甚至敢於重視自我照顧。國外網站《Bright Side》文章指出，打破僵化的框架，不僅讓男性身心更健康，也有助於建立更穩固的人際關係與家庭幸福，以下是文章中整理出的10個傳統男性思想，但如今已不再需要盲目遵循，快來看看是哪些吧！

1、男生不能哭

[廣告]請繼續往下閱讀...

長久以來，男人被灌輸「表現情緒等於軟弱」的觀念，特別是眼淚更被視為禁忌。事實上，壓抑情感只會造成憤怒、孤立與心理壓力。現在，愈來愈多男性開始擁抱真實情感，他們懂得淚水不是脆弱，而是療癒與連結的一部分。

2、真正的男人必須堅強不屈

長期以來，「強悍、攻擊性、不妥協」被視為男性必備特質，但這種所謂的「堅強」往往是有害的。它切斷了男人與人性的連結，影響心理健康，甚至破壞人際關係。新的男性氣質強調的是同理心、彈性與情緒智慧。

3、男子不需要親密的男性朋友

▲▼男性,男子氣慨,有毒,觀念,價值,性別,平權。（圖／取自免費圖庫pexels）

傳統框架不重視男性之間的情感交流，導致今日許多男性陷入「友誼荒」。打破這個觀念，意味著建立真誠、深層的友誼，對心理健康與社交生活都有極大助益。

4、男人必須是養家的人

過去，男性的價值幾乎完全與「養家」畫上等號。如今，角色正在被重新定義：不再是財務上的絕對主導，而是與伴侶攜手合作。分擔家庭責任、給予情感支持與追求平等，才是現代力量的象徵。

5、男人不需要情感支持

▲▼男性,男子氣慨,有毒,觀念,價值,性別,平權。（圖／取自免費圖庫pexels）

「求助就不夠Man」的錯誤信念，讓許多男性長年獨自承擔壓力。如今，向朋友、心理師或家人求助被視為勇敢、健康、也是必要的舉動。這種轉變正逐漸打破長久以來的污名。

6、男人的收入一定要比女人高

數十年來，社會將男性的價值與薪水綁在一起，甚至認為「真正的男人」必須賺得比伴侶多。這不僅加重男性壓力，也強化了職場與家庭中的性別不平等。如今，許多家庭已由女性成為主要或共同經濟來源，現代的男性氣質不再建立在金錢主導，而是尊重與共同承擔。

7、男人必須永遠是領導者

▲▼男性,男子氣慨,有毒,觀念,價值,性別,平權。（圖／取自免費圖庫pexels）

舊有劇本強調「男人要主導一切」，無論是職場還是感情。現代男性則重寫了這套規則：領導可以是溫柔的、包容的、支持的。真正的力量來自信任與尊重，而不是權力的爭奪。

8、男人不能做自我照顧

過去，自我保養被視為女性專屬。但如今，男性也開始正視身心健康，養成屬於自己的照護儀式。這不代表脆弱，而是力量的一部分。

9、男人必須比伴侶更高大

社會長期將男性的身高與體型與「男子氣概」掛勾，認為越高大越有魅力。現代情侶則打破了這個框架：愛與尊重不是靠公分數衡量。許多女性比伴侶高或更強壯，但感情依舊穩固。真正吸引人的，是自信而非身高。

10、追求一定要由男人主動

▲▼男性,男子氣慨,有毒,觀念,價值,性別,平權。（圖／取自免費圖庫pexels）

傳統約會規則總把主動權壓在男性身上：從搭話、邀約到戀愛進程都必須由男性帶頭。這不僅帶來焦慮，也讓關係變得死板。如今，女性同樣會主動，真正的連結來自雙方的興趣與真心。現代男性氣質，更強調平等與真誠。

「男人味」不再只是冷酷、掌控或沉默，它關乎真實、誠實與平衡。正在重塑男性定義的這群人，不只為自己創造更健康的人生，也為伴侶、家人與社會開啟了更包容的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

【快摸偶～】橘貓伸短手輕撫奴才討摸　害羞眼神懇求超級萌XD

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

刮鬍也有禁忌？「洗澡前、運動後」最NG

刮鬍也有禁忌？「洗澡前、運動後」最NG

對許多男性來說，「刮鬍子」就像刷牙一樣，是每天必做的清潔步驟，但你知道嗎？刮鬍子要是抓錯時間，不但刮不乾淨，還可能讓皮膚紅腫、發癢，甚至增加感染風險，食藥署近日就在臉書粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」提醒，「洗澡前」和「運動前後」這兩個時段最好避免刮鬍，否則小心皮膚吃不消！

買房「先求有再求好」時代過了？　網真實反應曝光

買房「先求有再求好」時代過了？　網真實反應曝光

台灣女工程師僅13％　科技業陷2大挑戰

台灣女工程師僅13％　科技業陷2大挑戰

從「廁所」落實性平 台東縣府培訓112人性別意識

從「廁所」落實性平 台東縣府培訓112人性別意識

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

關鍵字：

男性男子氣慨有毒觀念價值性別平權

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面