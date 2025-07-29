男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭　吐實話：太刺激

▲男友總說「因為妳太正了」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

男人床上硬挺、持久度是攸關尊嚴的話題，通常都是怕遇到「快」和「軟」窘況，就有網友表示，男友今年29歲，每次進行性行為時，大約10下就繳械，男友總說「因為妳太正了」。他不禁好奇，如果男生跟身材火辣、臉蛋漂亮的女神級正妹壞壞，「會容易秒射嗎？」貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，男友現年29歲，過去幾次親密行為多在10下內就結束，射後也難以再戰第二輪。儘管男友總說是因為「妳太正了」才會這樣，但她漸漸開始不安，懷疑是否是性功能方面的問題。

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原PO疑惑，「會不會隨著談的時間越長而有所改善？像是漸漸對外表膩了，還是這只是搪塞之詞？」此外，她也想知道，如果男生跟臉蛋漂亮、身材火辣的女生做，會容易秒射嗎？

貼文曝光，男網友紛紛留言，「正的或緊的真的會比較快」、「會，視覺真的很影響，如果又有聽覺跟嗅覺的加成...」、「初次做，有時會比較早射（15-20分左右），但第二次之後就會大幅改善（40分鐘以上），新鮮感才是關鍵，正不正我覺得其次」、「雖然對象的顏值、身材、技巧會有影響，但快慢主要還是個人問題」、

有網友認真分析，「男生是視覺及聽覺的動物，當身材性感美女或是嬌柔呻吟都會讓男生刺激感加重，就比較容易快射精，不過這些是剛跟這位女生有性關係的男生，當時間久了，熟悉彼此身體，且新鮮感降了，敏感度自然也會降」。

▲原PO好奇，真的會因為身材、臉蛋受影響嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）



李信毅醫師曾指出，曾有位男子因許久未交女友，導致發生關係時太興奮，無法控制射精頻率，進而導致早洩狀況發生，屬於「情境性」的早洩，需要學習與調整射精的速度，甚至輔以鎮定藥物改善。

泌尿科醫師戴定恩指出早洩的原因，可能涉及心理因素，如壓力、焦慮及生理因素，如荷爾蒙失衡、神經過敏等等，必須了解原因才能針對性治療。除此之外，戴定恩也提到，早洩能透過「吃」來改善，飲食調整可攝取富含鋅、維生素和礦物質等營養素之食物，像是香蕉、牡蠣、核桃等等，皆有助於讓性功能up up。